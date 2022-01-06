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4星座月底前「感情現危機」！魔羯要有自信...這位恐爆分手

艾菲爾老師提醒處4個星座直到1月29日為止，感情恐有危機出現。（示意圖／pixabay）

▲艾菲爾老師提醒處4個星座直到1月29日為止，感情恐有危機出現。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

2022年才剛要開始，但星象卻已毫不留情的進入金星逆行，星座專家艾菲爾老師在臉書粉專提醒，有4個星座的感情運勢自去年（2021年）的12月19日起，到今年1月29日為止皆有可能出現危機，要多加注意。

第4名、處女座

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12／19金星逆行在處女座的愛情宮位，一股不順的能量延續到2022年開頭，直到農歷年前的1／29才轉為順行，這讓有伴的處女座，說話更毒辣，可能在無意中直接戳中對方的玻璃心；己婚的處女座，則應該注意不要比較、不擺臉色，給對方尊重與信心，有事靜靜聆聽，保證對方會越來越愛你。

另外，2022上半年有許多宮位相合相生，愛情生活上相當振奮人心，而到了木星逆行的10月時，關係會陷入緊張，切勿忘記當初心動的原因。建議單身的處女座，想告白要趁上半年，可能一束花或一個關心，就能打動對方的心。

第3名、金牛座

金牛座的朋友在2022年接續2021年底的金星逆行，受到不小的影響，愛情、婚姻變化多端，毫無頭緒可言，想要擁有一段穩定的關係，恐怕沒那麼容易。問題關鍵在於，單身者仍對前任有所遐想，無法接受新一段關係；有伴的人雖然感情甜蜜，但卻有可能在見家長時就直接掉入地獄，在討論聘金彩禮的過程中處處都是陷阱。

而己婚的朋友也不輕鬆，一直要防範閨密或小三，記得活出自己、主宰自己，不然這段愛情與婚姻關係將變得陰晴不定。建議在2022農歷年之前（1／29），凡事謹言慎行，別因為一時衝動打壞和伴侶的關係。

第2名、魔羯座

2022年一開始魔羯座的朋友就遇到金星在你們的宮位逆行到農歷年之前（1／29）。不過，並非所有的逆行都是壞的。單身的魔羯們追求者頗多，只是一直陷在對自己沒有自信的框架裡，不敢相信真的有人欣賞自己；而有伴及己婚的魔羯們，可能會覺得另一伴忽遠忽近，感覺戀情或者婚姻似乎已瀕臨終點。

魔羯們不管是面臨著哪一種情況，感覺皆未必是真的，不妨多問問身旁親朋好友的看法，說不定就可以避免自己做出錯誤的決定。

第1名、巨蟹座

2022年「冥王星」依舊停留在巨蟹座的夫妻宮，加上金星逆行到2022農歷年之前（1／29），情感上容易多愁善感，一碰到挫折，往往就不堪一擊，會產生打退堂鼓的想法。單身的巨蟹們，千萬別害怕與人競爭，有競爭才會有比較，可以盡情釋放個人魅力，也許就能擁有一段不錯的戀情。

至於有伴及己婚的巨蟹朋友們，對婚姻的認知應相當全面，有足夠的智慧去釐清自己對人生伴侶與婚姻的需求，只是你們不善表達，太過於隱藏自己的想法與感受，因此要小心彼此的嫌隙所帶來的分手或離異問題。

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關鍵字：

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