叫早餐備註「威而剛1顆」！女外送員羞不敢送：一早要這麼激烈嗎

▲美食外送員常被要求其他服務。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

不管是上班族還是學生，都很愛利用外送平台訂購餐點，但不少民眾也會「客製化」餐點，在備註欄寫下自己的需求，一名女外送員6日上午接到一張單，對方點了鐵板麵套餐，備註卻讓她越看越難為情，原來備註上還要求幫買壯陽藥，讓女外送員羞喊，「一早就要那麼激烈嗎」！

這名女外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼出訂單，可以看到客人用外送訂了鐵板麵套餐當早餐，不過下方卻備註，「菜市場裡的XX藥局，幫買威而鋼1顆，謝謝」，女外送員看了頓時睜大眼睛，因為訂單時間才上午7點多，很難想像客人一大早就「性」致高昂，「狼客啊～ 一早就要那麼激烈嗎？小妹無法幫你效勞」！

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▲客人希望幫買1顆威而鋼。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

對於原Po的內容，不少網友紛紛笑回，「鐵板麵只是虛招，威而鋼才是重點」、「備註是許願池嗎」、「送過保險套還有偉哥，別在意那麼多，反正送多了送久了您也應該看過很多了」。

不過有專業網友跳出來回覆，威而鋼的用途不一定是壯陽，因為它有血管擴張的效果，可以預防高山症，「說不定他等等吃完麵要去爬山」、「不好說，威而鋼是血管擴張劑」、「這是在救人，會出人命的」。

其實類似的用途，稍早藝人何潤東在大陸青海省，海拔超過3000公尺的高山上拍戲時，就曾用過，他為了避免發生高山症，準備了4盒威而鋼，原因就是威而鋼有助血管擴張，可說是登山者的常備藥品，包括運動女神房思瑜（房子）有一次登嘉明湖高山症發作，後來靠著同行山友隨身必備的威而鋼，情況才好轉。

▲何潤東和莊凱勛在海拔超過3000公尺的高山上拍戲時，就準備了4盒威而鋼。（圖／CTWANT提供）

▲房思瑜爬山高山症發作，吃了山友的威而鋼情況才好轉。（圖／CTWANT提供）

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