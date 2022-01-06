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喪夫7年！人妻想跟公公獨處「彷彿看到老公」　見婆婆被罵：突覺痛快

人妻在公公身上找到老公的影子，竟對婆婆產生敵意。（示意圖／PAKUTASO）

▲人妻在公公身上找到老公的影子，竟對婆婆產生敵意。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

喪夫之痛往往是最難跨過去的關卡，一名人妻與老公的感情非常好，婚後育有2名女兒，不料老公卻因病過世，讓她非常痛苦；多年過去，她在公公身上看到老公的影子，因此開始喜歡與公公獨處，且竟還對婆婆產生敵意。對此網友給建議，「出去找妳的愛情吧，別傷害疼妳的公公婆婆。」

人妻在《匿名公社》表示，老公因病過世7年，頭兩年真的生不如死，因為2人的感情很好，也很恩愛，個性、興趣、運動等各方面都很合；她嘆，老公從發病到離世僅短短一個月，真的覺得世界要崩塌了，想法都是負面能量，每天行屍走肉。

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人妻透露，幸好當時有公婆的幫忙，他們失去了最愛的兒子，但還是堅強地扛起照顧孫女的責任，「公婆知道我走不出喪夫之痛，不斷鼓勵我，但好幾次都聽到公婆在房間思念兒子的哭聲，我在門外也跟著泣不成聲。」

日子就這樣過了6年，人妻的狀況變好了許多。人妻坦言，雖然有人追，可是心裡始終放不下老公，內心期望可以遇到像他一樣的好人，結果某次看到公公陪著女兒看書、聊天互動，突然覺得那畫面好像爸爸在陪女兒。

人妻說，「公公有運動習慣又重視養生，所以他外表一直維持的很年輕且精壯，我彷彿看到我老公回來了，又想起這些年他待我如己出、疼我如命，而老公也一直都是這樣寵愛我，從那天之後，我就會一直想跟公公獨處。」

她表示，漸漸地，看到婆婆坐在公公旁邊，開始會有敵意、醋意，當公公罵婆婆時，心裡會突然感到很痛快，「公公還說，以後3間房、土地以及現金都會留給我，他真的對我好好，好寵愛我，讓我不由自主想要擁有公公，婆婆其實也是好人，對我也寵愛，但人都是自私的，我心裡越來越容不下她了。」

貼文一出引起非常多討論，網友紛紛留言「不應該將愛老公的心投射在公公身上，婆婆又何其無辜」、「妳不能在公公的身上找先生的影子，更不能試探公公，想想如果成真，妳毀掉的是兩個家庭」、「生病就應該去看醫生，不是用生病當理由，傷害身邊真心對待妳的人」。

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