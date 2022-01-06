徵飯店試住員！「500字+照片」爽拿5萬　他潛水曝真相：大家小心

▲近日有不少人收到「徵求飯店試住員」的簡訊。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

近日有不少人收到「徵求飯店試住員」的簡訊，工作內容簡單，待遇又不錯，吸引很多人加入群組，但這其實是一種詐騙手法。資深媒體人康仁俊表示，早就知道是詐騙手法，但還是待在群組裡觀望，還從詐騙群組手上賺到510元。

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▲不斷有人鼓吹獎勵活動，要大家先匯款。（圖／翻攝自臉書／康仁俊）

康仁俊在臉書透露，幾天前收到一個訊息，大意是要徵求飯店試住員，有意者加Line，對方還要他提供收到簡訊的證明，說因為人太多，怕有人混進來，他們是提供試住的分享體驗，但因為不是每個人都會一起排到，所以在大家等待的同時，公司也會提供福利放送，只要在指定的YT影片上留言，就可以獲得30元的獎勵金。

康仁俊說，「看到這裡，你一定會說『白癡，X的，這就詐騙啊，趕快退出啊』，但我就是完全配合，然後我得到第一個30元。」在這過程中，有加入者不斷提出質疑，譬如說為何沒被安排試住，接著就會被踢出去。

▲康仁俊從詐騙群組手上賺到510元。（圖／翻攝自臉書／康仁俊）

隔天群組裡的主持人表示，為了造福大家，所以公司提供「預付」優惠服務，預付金額從1000元到20萬，最高可以回饋6萬。這時，只要提出質疑的人，又會再被踢出去，不過仍有一堆人PO出匯款以及收到回饋的截圖。

康仁俊表示，後來被內部的人提醒群組內有福利活動可以參加，沒想到過沒多久群組就被關閉了；他直言，「我當然知道這是詐騙手法，所以一開始就把對話都截圖下來，總計2天半，我從這個詐騙群組手上賺到510元，應該也算是人生成就的解鎖。」他強調，天下沒有不勞而獲的事，詐騙集團也一樣。

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