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年菜費時費工挑戰30分鐘完成！廚師曝關鍵「快速瀝乾食材水分、方便攜帶才省時」

▲▼料理週記,春風,年菜。（圖／翻攝自影片）

▲「三十分鐘年菜大挑戰」規定兩位廚師要在指定的30分鐘內完成5道年菜。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

農曆新年倒數一個月，年菜要吃什麼呢？想吃媽媽的現做年菜，從新鮮食材採買、處理、料理的過程，感受到愛的滋味，但是每完成一道年菜又很費工費時，怎麼在有限的時間內將功夫菜端上桌呢？「三十分鐘年菜大挑戰」規定30分鐘做出一整桌年菜，料理之王第一季人氣選手星淵直呼「這通告也太難賺」，廚佛Fred搬出秘密武器助陣，竟然在30分鐘內端出4菜1湯豪華年菜！

▲▼料理週記,春風,年菜。（圖／翻攝自影片）

▲料理之王第一季人氣選手星淵直呼「這通告也太難賺」。

▲▼料理週記,春風,年菜。（圖／翻攝自影片）

▲廚佛Fred一聽到30分鐘要做年菜的挑戰，拿出秘密武器。

挑戰規定兩位廚師要在指定的30分鐘內完成5道年菜，挑戰成功者即可獲得專屬活動紅包。廚佛Fred一聽到30分鐘要做年菜的挑戰，拿出秘密武器「春風捲筒廚房紙巾」及「春風一秒抽廚房紙巾」，Fred說「我被秒廚吸引，它的吸引力在於它的攜帶方便，而且單手就能抽」，他強調「今天要做年菜，要快速方便，廚房的清潔及食材乾淨度非常重要，才能做出好的料理」。

▲▼料理週記,春風,年菜。（圖／翻攝自影片）

▲炸年糕美味小技巧是炸的時候要把它瀝乾、吸乾。

▲▼料理週記,春風,年菜。（圖／翻攝自影片）

▲海鮮的水含量較高，會影響料理時間，要控制食材的水含量才行。

▲▼料理週記,春風,年菜。（圖／翻攝自影片）

▲鴻運當頭吃好蝦只用了8分鐘即完成。

計時開始，星淵第一道使用紅豆年糕做步步糕升好運到，「麵皮會回吸油就會軟掉，軟掉的話口感就會不好」，美味小技巧是炸的時候要把它瀝乾、吸乾，快速抽出「春風一秒抽廚房紙巾」把油吸乾，順利在5分鐘完成第一道菜。第二道是過年過節一定要吃的鴻運當頭吃好蝦，蝦子需要油炸料理，但是海鮮本身的水含量比較高，會影響料理時間，因此要控制食材的水含量才行，星淵說「要有一個很好的材質的東西吸收它的水」，使用「捲廚」快速的將蝦子表面水分都吸乾，油炸過程快速許多，只用了8分鐘即完成。

▲▼料理週記,春風,年菜。（圖／翻攝自影片）

▲春風廚房紙巾通過HACCP食品級驗證，生熟食都可用。

▲▼料理週記,春風,年菜。（圖／翻攝自影片）

▲豬肉燙過後好好擦乾，快速完成虎虎生風好蹄膀。

▲▼料理週記,春風,年菜。（圖／翻攝自影片）

▲煎魚小技巧「魚一定要夠乾、油一定要夠燙」。

新年是虎年，星淵第三道做虎虎生風好蹄膀，Fred擔心豬肉清洗很花時間，星淵笑說「只要燙過後好好擦乾，用半煎炸方式即可省時間」，星淵特別推薦捲廚「它的吸收力非常好，而且大面積」，Fred補充說「很多人問生熟食可不可以混合用，其實是可以的，因為它有通過HACCP食品級驗證，用它完全不用擔心」，順利在倒數9分鐘完成；第四道是年菜必備五福臨門金鯧魚，星淵分享煎魚小技巧「魚一定要夠乾、油一定要夠燙」，先鋪一層「秒廚」當底，把魚放在紙巾上後，再抽一張紙巾細心把魚擦乾，星淵說「因為你不擦乾，煎魚的時候魚皮很容易黏住，擦乾後煎魚很順利又快速的把魚漂亮完成，最後將豬肚等食材燙熟並且擦乾，做最後一道菜新春報喜好彩頭，因為時間所剩不多，Fred提醒說「等等要爆炒，記住食材水分含量要愈少愈好」，爆炒好加入高湯煮滾，最後一道湯品順利在計時結束壓線完成。

▲▼料理週記,春風,年菜。（圖／翻攝自影片）

▲最後一道湯品順利在計時結束壓線完成。

看著擺滿一整桌的年菜，星淵驚呼「30分鐘完成不太敢相信！」，Fred說「真的是不太可能的事情讓你達成了」，尤其是第一道就做好的年糕口感也很好「有吸油有差別」，星淵認為，因為每一道都是有高含水量的東西，一定要有好的廚房紙巾擦拭過，減少很多不必要的時間在那邊等它，讓它乾，才能夠順利完成任務，Fred還發現秒廚一包是120張、捲廚是60張，秒廚是捲廚的2倍，所以帶著秒廚外出非常方便。

▲▼料理週記,春風,年菜。（圖／翻攝自影片）

▲Fred還發現秒廚一包是120張、捲廚是60張，1包抵2捲！

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