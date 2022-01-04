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呂捷見證阿一鮑魚富貴團圓年菜美味　聽「跟著呂捷relax」Podcast再享折扣

▲▼東森直消王世均邀呂捷談阿一鮑魚年菜。（圖／記者湯興漢攝）

▲補教名師呂捷(右)和阿一鮑魚執行長王世均一起開箱試吃東森購物網平台獨家熱銷的「阿一鮑魚四大珍饈富貴團圓年菜」。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者張芳瑜／台北報導

農曆新年即將到來，正是萬事迎向新局面的時候，從補教名師變身YouTuber、再跨界成為電視節目主持人的呂捷，也選在邁入虎年的前夕，首錄Podcast頻道「跟著呂捷relax」，準備在新年攻佔大家的耳朵，開篇節目中應景聊到「台灣年節飲食文化」，並邀請阿一鮑魚執行長王世均一起對談，在介紹美味年菜的同時，讓聽眾了解過年圍爐年菜文化大小事；另外也請來經營橋頭麻辣鍋的香港主廚梁振業 ，和聽眾分享香港茶餐廳、大排檔等飲食文化及創業經驗。

聽眾不僅能夠「聽到」各種美味飲食，更棒的是，還能真正品嚐到享譽國際的米其林三星大菜，只要收聽「跟著呂捷relax」Podcast，在節目資料欄中就能得到專屬折扣碼，以優惠價格入手阿一鮑魚今年推出的「四大珍饈富貴團圓年菜」，內含6道必備吉祥年菜，只需要簡單加熱即可澎湃上桌，購買還享有東森購物網回饋大方送，讓今年的團圓宴既豐盛又超值。

▲▼東森直消王世均邀呂捷談阿一鮑魚年菜。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼呂捷（上圖右）錄製Podcast頻道「跟著呂捷relax」，請來阿一鮑魚執行長王世均（上圖左）和香港主廚梁振業（下圖左）暢談飲食文化。

▲▼東森直消王世均邀呂捷談阿一鮑魚年菜。（圖／記者湯興漢攝）

談到過年，呂捷表示年菜是最有年味的象徵，過去農業社會經過一整年的辛苦努力，所有人才能在年節假期，享受平時難得的美味佳餚來慶祝平安豐收，不過現代人生活水準愈來愈高，追求更高檔精緻的年菜之餘，呂捷笑說，準備年菜的過程也必須要更便利省時，才是真正「進步」的體現，因此各大飯店餐廳紛紛推出加熱年菜，讓婆媽、媳婦們能夠輕鬆準備除夕圍爐年夜飯。阿一鮑魚執行長王世均對此表示認同，因此阿一鮑魚自2017年便推出冷凍年菜組，並締造在東森購物網連續4年的秒殺爆品成績，今年尤其受到疫情影響，大家更喜歡在家中圍爐，阿一鮑魚為了讓民眾在家吃到與餐廳媲美的年節菜色，以米其林最高三星榮譽的高超廚藝推出了「四大珍饈富貴團圓年菜」，並且秉持初心堅持不漲價，原市價16,360元，在東森只要暖心價3,980元，就能享受6道真材實料、料多味美的團圓宴。

▲▼東森直消王世均邀呂捷談阿一鮑魚年菜。（圖／記者湯興漢攝）

▲阿一鮑魚「四大珍饈富貴團圓年菜」共有真材實料、料多味美6道菜色。

阿一鮑魚「四大珍饈富貴團圓年菜」有多好吃口說無憑，阿一鮑魚執行長王世均在錄完Podcast之後，立刻邀請呂捷當見證人，直接現場加熱品嚐，開動前呂捷還笑說要是不好吃他絕對會誠實告訴聽眾，沒想到6道菜吃完一輪下來，每樣都讓他讚不絕口，直呼根本主婦「過年最大福音」，不趕快訂不行。阿一鮑魚「四大珍饈富貴團圓年菜」以鮑魚、魚翅、海參、花膠四大珍饈做為主題，包含鮑參花膠港式盆菜、國宴魚翅西魯肉、鯧盛有魚靚湯炊粉、太極雙味鰻魚米糕、鮑魚瑤柱烏骨雞湯及蘇杭寶塔一刀肉共6道佳餚，有雞有魚有肉超級豐盛，光是擺上桌視覺就超霸氣，讓人忍不住相機先吃。

▲▼東森直消王世均邀呂捷談阿一鮑魚年菜。（圖／記者湯興漢攝）

▲王世均表示阿一鮑魚「四大珍饈富貴團圓年菜」冷凍年菜組合配送，絕對能在年前送到所有訂購人手上。

其中，「鮑參花膠港式盆菜」有鮑魚、烏參、花膠三種珍貴食材，是象徵家中富貴必不可或缺的手路大菜，王世均表示這道菜色相當考驗主廚的料理功力，鮑魚、烏參、花膠等各種食材都必須分開烹調，火候和時間的掌控也是影響美味的關鍵；呂捷試吃表示，鮑魚非常Q彈、花膠入味，而且除了好吃之外，鮑魚更形似金元寶有添財富貴的意涵，上桌非常吉利。料理還直接附上加熱盆器，讓呂捷大讚太貼心，主婦們連擺盤力氣都可以省下來。「國宴魚翅西魯肉」則是呂捷個人最愛的一道菜色，他表示西魯肉是一道古早味台菜桌宴料理，從勾芡比例到蛋酥香氣全是學問，喜歡台灣味的他吃到白菜沾附上滿滿濃郁湯汁的鮮味時，忍不住想一直回味一口接一口。

▲▼東森直消王世均邀呂捷談阿一鮑魚年菜。（圖／記者湯興漢攝）

▲呂捷最愛「國宴魚翅西魯肉」的濃濃台灣味。

象徵年年有餘的「鯧盛有魚靚湯炊粉」同樣也是古早味的台式金鯧炊粉，王世均拿起主角「金鯧魚」來對比，整尾竟然比呂捷的臉還大，絕對能滿足年年有餘的好彩頭意義，鯧魚還具有昌盛的喜氣諧音，加上魚鰭與尾巴的淡黃色，也有帶著金銀財寶的意思；呂捷品嚐後猛誇魚肉細緻，湯頭鮮甜完全不腥，搭配芋頭和炊粉料多味美。

另一道海鮮料理「太極雙味鰻魚米糕」是結合白糯米與黑糯米，上面鋪滿外銷日本等級的蒲燒鰻魚，而且使用蒸籠裝盛，完全不需要另外裝盤打壞美觀，蒸籠可直接加熱，一秒上桌超方便；呂捷除了再次驚豔於鰻魚的新鮮風味和米糕的美味之外，上頭擺放的栗子也好吃到讓他一次掃進嘴裡好幾顆。

▲▼東森直消王世均邀呂捷談阿一鮑魚年菜。（圖／記者湯興漢攝）

▲味道不腥鮮美的海味，讓呂捷一口接一口吃不停。

另外香港人最厲害的就是煲湯，「鮑魚瑤柱烏骨雞湯」是由阿一師傅文火熬製的南瓜金湯，接著以湯煲煨極具海味的黃金鮑、干貝與烏骨雞，海陸碰撞出層次豐富的鮮甜滋味；呂捷表示，過去的年代很少吃得到肉，過年年菜端出一隻全雞便知道這一整年辛勞有回報，全雞也有團圓的意象，此次特別選用烏骨雞，肉質既嫩又補身，正是犒賞所有人的最好食材。

有雞有魚還得要有豬肉，這個年才夠圓滿，「蘇杭寶塔一刀肉」是師傅將整塊豬五花肉，沿著邊一刀不斷地切成薄薄的一長條肉片，經過烹煮塑形成猶如金字塔般的造型，刀工精巧做法繁複，光是外型就超級吸睛。為了加熱後能還原成金字塔狀，阿一鮑魚特別附上金字塔模具，民眾加熱後將盤子蓋上倒扣，就能擁有完美的金字塔，切開後裡頭滿滿的梅干菜，呂捷將切塊的肉搭配梅干菜一口全吃下，五花肉軟嫩不油、梅干菜解膩，美味到他只顧著吃想要專心享受。

▲▼東森直消王世均邀呂捷談阿一鮑魚年菜。（圖／記者湯興漢攝）

▲「蘇杭寶塔一刀肉」切開肉中藏有滿滿梅干菜。

阿一鮑魚「四大珍饈富貴團圓年菜」於東森購物網平台獨家販售，只需要簡單加熱，熱呼呼的米其林三星等級團圓宴就能讓所有人都輕鬆開心迎新春；東森購物網平台價3,980元即可獲得一桌子色香味俱全的澎湃年菜，收聽呂捷的「跟著呂捷relax」Podcast還能享有折扣碼優惠，下單加碼再回饋東森幣，跟菜色一樣豐盛的優惠組，今年新春就用文化知識和阿一鮑魚「四大珍饈富貴團圓年菜」餵飽身心靈。

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