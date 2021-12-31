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御廚級美食《阿一鮑魚》五大明星商品　榮獲2022年國家品質金牌獎

▲阿一鮑魚 天下三絕 麻辣鴨血豆腐。（圖／阿一鮑魚提供）

▲《阿一鮑魚》的五大明星商品榮獲 「2022年國家品質金牌獎 」，圖為阿一鮑魚天下三絕 麻辣鴨血豆腐。（圖／阿一鮑魚提供）

消費中心／台北報導

秉持將米其林三星大師級料理做成方便的即食料理，走入普羅大眾家庭的餐桌上，粵菜天牌「阿一鮑魚」堅守楊貫一師傅的信念，十餘年來不段地琢磨，《阿一鮑魚》的五大明星商品榮獲 「2022年國家品質金牌獎 」。

「國家品質金牌獎 」藉由十個項目的評測，歷經三個階段的審查，其中包含：產品特色及定位訴求、評商品標示及食材來源及運用、安全檢驗及認證、生產工廠作業管理、社會責任及公益等十項，由教授學會評鑑委員會的教授們嚴格審核後，才可以得到「國家品質金牌獎 」肯定。評審委員對《阿一鮑魚》評選結果指出，在如此競爭市場，無論是產品特色、食材選用、安全檢驗等，其用心經營，以客為本之企業服務經營精神，實屬難得。

評選報告書中特別提到，「阿一鮑魚送審的美食，每道料理，不只是一道菜，每道料理就像一件藝術品，讓評委心中響起一首樂曲，在五感體驗出不同味蕾感動，料理中，重視食材角色搭配以及火侯時間掌握度，融入天然食材原味精華熬煮，讓食物逼出美味香氣。以不同的料理手法烹調出多種台灣美食，每一種產品，味道都獨立又融合，呈現完美的佳食美餚。」

▲阿一鮑魚 川味半筋半肉牛肉麵。（圖／阿一鮑魚提供）

▲阿一鮑魚 川味半筋半肉牛肉麵。（圖／阿一鮑魚提供）

「阿一鮑魚」有五大明星商品，從川味、紅燒、清燉等半筋半肉牛肉麵，到「老火靚湯煨鮑魚雞腿麵」、「麻辣鴨血豆腐」常溫即食料理包，樣樣獨家調製，美味程度更讓綜藝天王吳宗憲都直喊「一口銷魂」。其中首推阿一鮑魚的蠔皇鮑魚佛跳牆，上選十多種食材，蒸、煮、炒、炸、滷、煨、燜，做工繁複，耗時費勁，而以老母雞、排骨、金華火腿及其私房秘方，以細火熬燉72小時之銷魂頂湯，再以高溫高壓燉煮，封存海陸食材之精華，湯鮮味美，是一道百年流傳的宮庭御品。佛跳牆的包裝方式更是顛覆傳統，將高湯、食料、蠔皇鮑魚、烏醋，分別獨立包裝，保存完整食材，鎖住完美風味。經過高溫高壓熱穿透處理，做成常溫包裝高級禮盒，送禮大方、自用方便。

阿一鮑魚的天下三絕黑蒜烏骨雞是嚴選低密度飼養烏骨雞，肉質鮮嫩，選用榮獲『神農獎』且外銷日本的黑蒜頭，楊貫一師傅獨有的煲湯技術，以古法全雞精燉、高溫高壓燉煮，封存食材之精華，是一道富含胺基酸的養生雞湯。

喜歡吃辣的朋友，特別推薦阿一鮑魚天下三絕麻辣鴨血豆腐，楊貫一師傅將四川麻辣改良升級，特選香氣、麻勁出色的『朝天椒、大紅袍、雞心椒』，以及獨門辛香料加強「香」的獨特性味，豐富層次感。湯底用雞骨熬製，加上私房辣豆瓣醬製作而成，辣而不燥。

阿一鮑魚牛肉麵系列有川味、紅燒與清燉三種，其中首推「天下三絕紅燒半筋半肉牛肉麵」，楊貫一師傅以蔬果、牛大骨熬湯，加上嚴選多種漢方藥材造就湯頭的香氣風味，再加入獨特港式豉油熬煮，紅燒湯頭熬製200小時而成。嚴選珍貴稀少的澳洲小犢牛腱心肉與牛板筋，由職人精燉細熬，搭配南台灣特有口感絕佳的日曬刀削麵條，成就一碗獨特口感的紅燒半筋半肉牛肉麵。

「阿一鮑魚 天下三絕 老火靚湯煨鮑魚雞腿麵」則是楊貫一以老母雞、排骨、金華火腿及其秘方，細火熬燉72小時，再加入鳳爪熬煮增添膠原精華，成就老火靚湯湯底的厚度。再將上選雞腿肉用漢方香料醃製後，與極品海味的「黃金鮑」一起熬煮，封存海陸鮮味與精華，搭配南台灣特有口感絕佳的的日曬細麵，連綜藝天王吳宗憲吃過都讚不絕口。

▲▼阿一鮑魚年菜。（圖／東森購物網提供）

▲阿一鮑魚自從2017年開始推出冷凍年菜組，在東森購物網連續四年都是年菜銷售冠軍，今年阿一鮑魚推出「四大珍饈富貴團圓年菜」。（圖／東森購物網提供）

阿一鮑魚自從2017年開始推出冷凍年菜組，在東森購物網連續四年都是年菜銷售冠軍，東森集團行銷中心執行長，也是阿一鮑魚執行長的王世均表示「唯有東森嚴選，才能嚴選東森」，透過東森購物的平台為消費者層層把關地嚴格挑選商品，消費者才能從眾多銷售平台中選擇東森，信任東森。

阿一鮑魚在行銷策略上，不花廣告費用請明星代言，將預算投入在商品本身，才能做出最好的產品，讓消費者買到好的商品。此次榮獲中華民國教授學會評鑑委員會 「國家品質金牌獎 」的肯定，對阿一鮑魚來說，無疑是至高肯定，同時保持著警惕的心，嚴格把關商品品質，將每道佳餚，完美的送上顧客的手中。

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