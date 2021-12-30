怡客咖啡首賣年菜　「胡同Ｘ嘉義阿榮師」澎湃組7人份4千元有找

▲怡客咖啡近期觸角延伸，開賣一之鄉蜂蜜蛋糕後，又有年菜預購服務登場。（圖／怡客咖啡、85度C提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

連鎖咖啡觸角越來越廣闊，除伴手禮外，全台共31間門市的怡客咖啡，針對即將來臨的農曆年，還推出「胡同Ｘ嘉義阿榮師」聯名年菜，宅配到府時包裝內再奉送2張飲料兌換券，一套組合6道大菜可供5至7人份享用，售價4,000元有找輕鬆就吃好吃滿。

今年嘉義美食逐漸火熱，除林聰明外許多網友還發覺不少在地美味，台北知名燒肉店胡同特與嘉義新北平餐廳合作，以特製醬汁搭配新北平總舖阿榮師設計的專屬菜單，打造2款年菜套組，包括可供2至4人的「事事如意」，內含紹興東坡肉、咖哩軟殼蟹、古早味海鮮羹與XO醬櫻花蝦米糕，售價2,988元。

▲六六大順6道年菜組合。

另一款則是可供5人至7人份的「六六大順」組合，內有紹興東坡肉、咖哩軟殼蟹、古早味海鮮羹、XO醬櫻花蝦米糕之外，還多了胡同醬燒豬小排，與胡同鎮江巨無霸牛魔王共6道功夫菜，相較胡同燒肉平均1人約1,500元的客單，年菜整組售價4,580元，特價3,980元頗吸引人，限量500份，從明年1／3起在怡客門市開放預購。

該年菜預購採宅配到府的方式，限量組合包裝內會再附上2張價值80元的怡客咖啡兌換券與紅包組，此外娘家熬雞精也與怡客合作限量禮盒，7入原價950元，特價679元。

85度Ｃ近期也與知名插畫「卡娜赫拉的小動物」合作，推出3款療癒小物消費禮，包括富士山造型馬克杯立體杯墊、不鏽鋼造型保溫瓶與多功能摺疊桌和墊組，每個單品都超可愛，大撩消費者的療癒泡泡，從明年1／13起至3／2期間，全台門市消費滿150元，即可用439元至499元不等加價購買，限量2萬個，並從即日起開放門市預購。

▲富士山造型馬克杯與立體杯墊，門市消費滿150元，加價439元可換購；摺疊桌和墊組，門市消費滿150元，加價499元可換購。

▲造型保溫瓶，門市消費滿150元，加價479元可換購。