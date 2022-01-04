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網購年菜選哪家？7大電商主打特色一次看　星級美味、排隊名店在家吃

東森購物「年菜」開賣（圖／東森購物網提供）

▲東森購物電視通路開賣年菜，買氣熱烈，看好年菜銷售業績可較去年成長約2成。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

距農曆春節剩不到一個月，網購通路把握時間衝年菜買氣，大推可自由搭配的單菜品項，也有不同份量的套組選擇，可滿足不同需求，而為搶攻圍爐商機，平台業者相繼端出五星飯店、口碑名店、得獎年菜、獨家組合等各自主打特色搶客，吸引下單，讓消費者在家就能輕鬆辦好一桌滿漢全席。

東森購物網今年主打與五星飯店、名店聯名，像是台北萬豪酒店的闔家團圓年菜組、六福客棧的五星開運私藏年菜美饌饗宴、彭園的大心團圓圍爐年菜超值組，以及獨家開賣的阿一鮑魚四大珍饈富貴團圓年菜，名廚指導製作的團圓年菜，買指定年菜再送平日午餐劵、抽住宿，或是加碼六福村雙人票、左宗棠雞兌換券，電視通路早鳥開放訂購後，才半個月已湧現熱烈買氣，整體年菜客單價也有提高，價格帶落在1,180～6,600元，其中最熱銷價格為2,980～3,980元，在消費者預算變多的情況下，看好年菜銷售業績可較去年成長約2成。

東森購物「年菜」開賣（圖／東森購物網提供）

▲台北萬豪酒店在東森購物網推出的「闔家團圓年菜組」，共六項大菜不到4,000元，立刻被預訂一空。（圖／東森購物網提供）

鎖定虎年圍爐商機，PChome 24h購物年菜預購活動開跑後，觀察12/13～12/26近兩週年菜商品銷量，已較去年同期大幅成長7倍，此次網羅超過1,000款年菜商品，包括經典熱銷的老協珍、逸湘齋、呷七碗等市場排隊名店，彭天恩、黃景龍等多家人氣主廚餐廳的精緻佳餚，另推出多款獨家新品，像是饗食天堂「饗在家虎虎生風饗宴組（大套組）」、台南錦霞樓黑貓獨家年菜套組、快樂大廚滿福海陸開春鴻運年菜6件組等。

網購年菜（圖／PChome 24h購物提供）

▲台南錦霞樓 黑貓獨家年菜套組，具備多道年度熱銷功夫菜，包含招牌紅蟳米糕、新鮮蟹肉海鮮羹、Q彈老滷豬腳，限時特賣1,999元。（圖／PChome 24h購物提供）

農曆春節趨近加上疫情影響，消費者預購宅配年菜意願增，帶動Yahoo奇摩電商平台預購開跑後業績年成長超過1倍，今年旗下購物中心與超級商城強打匯聚平台人氣名店、熱銷、評比得獎與公益年菜，包括維多麗亞酒店、四平小館、參和院、台南錦霞樓、彭園等，超過千大年菜預購最低47折起，其中新進年菜品牌佔近2成，選擇更多元。

遠傳friDay購物推精選年菜下殺3.3折起，預購熱銷冠軍的「上海火腿」蜜汁雙方組，有名店光環加持，價格又不貴，一組12份特價625元，不到一個月就賣破數百組。生活市集也設立年菜早鳥預購專區，集結名店主廚經典組、小資經濟划算組、圍爐必備澎湃組等眾多年菜組合，而去年賣最好的御品功夫年菜因菜色豐富多樣，9菜1湯只要1,275元，高CP值再度成為目前熱銷排行第一。

網購年菜（圖／遠傳friDay購物提供）

▲遠傳friDay購物2022熱門年菜前五強，銷售冠軍由上海火腿蜜汁雙方組奪下。（圖／遠傳friDay購物提供）

樂天市場根據往年購買年菜趨勢，以「得獎」及「老字號名店」兩大採購重點做推薦，像是果貿吳媽家餃子「眷村紅燒獅子頭」、老牌張豬腳招牌「帶骨蹄膀禮盒」、大成食品「享點子冰釀紹興醉蝦」，活動期間下殺7折起，另外也有老協珍海味街烏參佛跳牆、南門市場上海火腿富貴雙方、義美國宴八寶芋泥等，都只需動動手指就可以在家享用。

momo則是瞄準生鮮年菜置辦需求，集結650大生鮮品牌，提供約5萬項商品選擇，並公布「生鮮年菜熱銷榜」，人氣冠軍由「優鮮配」嚴選中段厚切鮭魚獲得，近期熱銷上萬片；可做為開胃小菜、鍋物調味、佳餚提味的「協發行」泡菜緊追在後，第3名由「漢克嚴選」米其林星級雪花沙朗牛排獲得。年節桌上必備的第4～10名，依序是「鮮綠生活」北海道頂級干貝、「王品集團」嚴選秘製德國豬腳、「優鮮配」野生烏魚子、「氣冷雞」雞肉澎派組、「鮮綠生活」台南老饕XXL去刺虱目魚肚、「王品集團」嚴選全牛套組及「鮮綠生活」無毒巨無霸白蝦皇。

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