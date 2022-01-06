犀利美食家攜手國宴大廚老公　Podcast聊到你口水直流！

記者劉亭／綜合報導

味精完全不能用？乾拌麵其實CP值超低？超級美食家王瑞瑤和國宴大廚「保師傅」曾秀保首次聯手出擊，主持Podcast節目《我的老公是大廚》！專業美食夫妻檔的餐桌日常對話，從曾家私房菜色祕笈，到你該知道的各種料理知識，展開一場時甜時酸、偶爾加辣，會口水直流的聽覺饗宴。

▲《我的老公是大廚》於1月7日首播。

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「保師傅」曾秀保出身川菜世家，有45年以上的料理經驗，曾任天香樓主廚、國宴大廚，而梅汁番茄就是他的獨創菜色，現在已流傳全台。保師傅退休後持續廚藝教育工作，於各大美食競賽、國家級中餐檢定擔任評審，同時也是多間知名餐廳的顧問。

▲《我的老公是大廚》學做菜小訣竅。（圖／ETtoday視覺中心）

王瑞瑤身為資深記者、知名美食評論家，主持中廣節目「超級美食家」累積不少忠實聽眾。有著直率敢言的個性，自稱「全台資歷最長、噸位最重、吃喝最多、批評最兇的美食記者」。愛美食也影響了她的一生，在一次採訪工作認識了保師傅，兩人因此共結連理，成為美食圈神仙眷侶。

愛吃也懂吃的兩人，從過年必吃的白斬雞開始第一課，你知道煮白斬雞要用公雞或母雞嗎？保師傅從挑選最適合的大小開始教學，用最簡單易懂的解說，讓料理小白也可以煮出媲美土雞城的嫩雞。

說到台灣人過年團圓飯必上桌的炒米粉，王瑞瑤大方分享自家嬸嬸的家常手法，保師傅也傳授秘訣，其實重點不是「炒」而是「悶」，而且用家中電鍋做一步驟，就可以讓料理變更加美味。

▲王瑞瑤和保師傅首次攜手主持，碰撞出新的火花。（圖／ETtoday）



年菜吃到最後，剩下一堆沒有人吃怎麼辦？保師傅直接告訴大家，怎麼把「剩菜回春」，吃剩的白斬雞簡單變身東安雞、山東雞；滷牛肉炒過也變身一道新的菜餚，簡簡單單完成清冰箱。

味精完全不能用？乾拌麵其實CP值超低？廚師煮菜為什麼不戴手套？雞粉是萬用品？節目上除了保師傅親自傳授拿手的各種菜餚手法，也會和王瑞瑤一同揭開各種料理迷思、小常識，讓你更了解料理背後的故事。

《我的老公是大廚》將從7日起於PODCAST各大平台首播，也會同步於Youtube推出影音，週五推出全新內容，歡迎大家準時鎖定，越聽越懂料理。

✔聽很吵的美食家王瑞瑤X很兇的大主廚保師傅，唇槍舌戰的日常美食對話

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