「護竹神犬」全國第一　通過國際搜救犬組織IRO高級認證

▲新竹市消防局領犬員温智欽搭配搜救犬Clay，通過IRO-B（高級）認證，拿下全國第一名好成績，是今年全國唯二獲高級搜救犬認證的縣市。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／綜合報導

新竹市搜救犬能力再升級！內政部消防署全國災害搜救犬評量檢測結果出爐，新竹市消防局領犬員温智欽搭配搜救犬Clay，通過IRO-B（高級）認證，拿下全國第一名好成績，是今年全國唯二獲高級搜救犬認證的縣市。領犬員黃國峰搭配搜救犬Henin也通過IRO-A（中級）搜救犬認證，新竹市長林智堅說，有賴消防弟兄平日紮實訓練基礎，讓竹市救災戰力再提升，守護人民安全。

竹市是六都以外、少數有消防局特搜隊成立搜救犬隊的縣市，其中，今年以第一名成績通過IRO高級認證的「護竹神犬」Clay，2019年民安演習中首次公開亮相就與總統蔡英文同框，牠在地震演練項目精準穿梭現場，搜救戰力也讓蔡總統印象深刻。

▲▼2018年竹市特搜隊起陸續加入4隻搜救犬生力軍，至搜救犬隊成立以來，多次前往第一現場參與搜救。

2018年竹市特搜隊起陸續加入4隻搜救犬生力軍，至搜救犬隊成立以來，曾支援2019年新竹縣尖石鄉山難搜救，2020年南投縣惠蓀林場山難搜救，短短3年間4隻搜救犬中，就有1隻獲得高級認證、2隻獲得中級認證，今年10月還新增一名領犬員加入，持續精進特搜隊戰力。

市府表示，內政部消防署10月6日舉辦「110年全國災害搜救犬IRO評量檢測」，全國共40支隊伍參與，評量分為V級（初級）、A級（中級）與B級（高級）三種，通過中級與高級的犬隻將可獲得證書、成為正式搜救犬，並能立即投入災害搶救行列。

其中，新竹市與高雄市為今年全國唯二通過高級認證的縣市隊伍，消防局指出，2019年搜救犬Clay通過初次中級認證，2020年通過二次中級認證，今年更順利以全國第一名成績通過高級認證。搜救犬Henin也在去年通過初次中級認證，今年通過二次中級認證，接著將可挑戰高級認證測驗。

領犬員温智欽說，3年前他就帶著Clay南北跑，到各縣市參與搜救犬聯合訓練及IRO搜救犬認證，還曾參與竹縣尖石鄉山難救援行動。如今Clay已經快4歲，更順利陸續考取IRO中級與高級測驗，未來期盼他們可以一起邁向國際協助救援。

領犬員黃國峰則說，這2年來他幾乎每天早上6點就與Henin一起進行一整天的訓練，晚上還得整理環境，他們幾乎要到晚上10點後才能休息，還須隨時注意夥伴的健康、情緒，「搜救犬訓練過程真的很苦」，也因此很高興帶著屬於自己的搜救犬加入救災行列。

目前竹市特搜隊有109位成員與4隻搜救犬，已是具備獨立執行救援工作的團隊，未來在需要搜救的地方，一定能即刻獨立執行任務，並提供其它單位搜救工作上必要的協助。

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