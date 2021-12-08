消防弟兄搶救臍帶繞頸兒　遇十萬分之一「全羊膜生產」

▲左起蘇建鴻、陳俊生及林柏廷成功完成接生。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

鐵漢柔情！新竹市消防局消防猛男化身為產婆完成接生！12月6日深夜23點08分消防局接獲民眾報案有孕婦急產，請求協助。立即由竹光分隊隊員陳俊生、蘇建鴻及高級救護技術員林柏廷迅速出勤，救護人員到場後立即著手進行接生，並成功完成接生，且母子均安！

救護人員表示到場時立即攜帶生產包及急救包上樓，發現為一懷孕35週之25歲婦女，產婦躺臥於2樓樓梯口，胎兒頭部疑似已露出，蘇員立即備妥生產包及生產器材，由林員將胎兒於產道拉出，在昏暗燈光下仔細一看，竟發現胎兒尚包覆於胎膜之中，胎膜完整尚未破裂，是極為罕見的「全羊膜生產」，機率僅有十萬分之一。

當時林員透過胎膜發現胎兒狀況不佳，幾乎無活動力，當機立斷使用組織剪剪開胎膜，發現胎兒臍繞頸、臉色發紫，立即指揮蘇員協助鋪平保暖產單，先排除胎兒臍繞頸情形後，由蘇員給予胎兒口鼻抽吸與背部刺激，林員評估胎兒呼吸、臍動脈脈搏皆過於緩慢、且活動力異常低弱，立即實施新生兒心肺復甦術(CPR)，陳員以甦醒球(BVM)給予胎兒正壓給氧，CPR施行30秒後，胎兒呼吸及脈搏恢復正常，臉色紅潤，開始有哭聲並恢復肌張力，手腳有明顯活動，確認胎兒狀況恢復正常後，趕緊將產婦及胎兒送往醫院接手。翌日消防局追蹤母親及胎兒均平安穩定於醫院療養中。

林柏廷事後回憶雖身為高級救護技術員，但接生還是第一次，而且竟然是罕見的全羊膜生產，碰觸到胎膜包覆胎兒那一霎那心情非常緊張，又因隔著一層膜也明顯感受胎兒沒有活動，當下千頭萬緒、百般掙扎，評估剪開胎膜施予急救是對胎兒最好的選擇，所幸相信自己直覺給予適當處置後總算母子平安，既欣慰又感動。當夜返隊後更因這難得的經驗興奮地整夜沒有入眠，第一次在自己手中成功迎接新生命，直呼一輩子都不會忘記！