竹蓮寺熱心公益　捐贈最新款小型雙艙式消防車

▲新竹市長林智堅今代表消防局接受捐贈。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

疫情趨緩後，各寺廟投入社會公益，新竹竹蓮寺今捐贈最新款「小型雙艙式消防車」，市價達550萬，該車為竹市首輛新型消防車。新竹市長林智堅今特別致贈新竹竹蓮寺感謝狀，林智堅表示，「雙艙式消防車」更可保障消防員出車安全，感謝竹蓮寺長期熱心公益，多年來捐贈救護車、消防車、住警器總計金額超過1200萬。

林智堅今代表消防局接受捐贈，並致贈新新竹竹蓮寺主許修睿感謝狀。市長林智堅表示，感謝主委許修睿與委員們，竹市長期投入社會公益、捐贈住警器，即便無法標註捐贈單位仍默默行善，與市政府共同來提升獨居老人用火安全。

林智堅說，感謝竹蓮寺本次捐贈最新款「小型雙艙式消防車」，提升消防員出勤安全。新竹市政府也投入超過3.3億元的經費，添購各式消防車輛及救災器材設備，保障消防員出勤安全。另外，他上任之後，在議會支持下，推動消防員增補政策，預計自112年逐年增補消防人力至380人，讓消防員排班更彈性，有更多時間陪伴家人。

新竹竹蓮寺主委、新竹市議長許修睿表示，竹蓮寺支持新竹市政府推行住警器政策，過去就與竹市其他廟宇一同捐贈住警器，提升居家安全，這次為了消防員出勤安全，率先捐出全市第一台最新型「雙艙式消防車」，盼逐步提升打火弟兄安全。

消防局表示，竹蓮寺為實現觀世音菩薩澤披四海，108年捐贈救護車1輛，109年捐贈消防先鋒車1輛，並多次捐贈住警器，總計金額超過1200萬。今年再捐贈「小型雙艙式消防車」，盼讓消防員出勤更加安全。感謝各界踴躍捐贈各式消防車輛及器材，消防局將妥善使用，提升全市消防安全。

消防局表示，政府的力量有限，而民間的力量無窮，新竹市民間團體捐贈給消防局超過1.4億的各式消防車輛及裝備，其中竹蓮寺為實現觀世音菩薩澤披四海，108年捐贈救護車1輛，109年捐贈消防先鋒車1輛，並多次捐贈住警器，總計金額超過1200萬。今年再捐贈「小型雙艙式消防車」，感謝各界踴躍捐贈消防車輛及器材，消防局將妥善使用，提升全市消防安全。