天公壇捐水庫消防車　林智堅有感談起「火神的眼淚」

▲新竹市長林智堅代表消防局接受捐贈。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市天公壇擁有200多年歷史，香火鼎盛，廟方長期致力於社會公益，並捐贈新竹市府消防車、雲梯車、救護車、救助器材等救災設備。天公壇今再捐贈一台水庫消防車，新竹市長林智堅代表消防局接受捐贈，他表示，天公壇自民國88年起捐贈市府消防車、住警器等，累積金額突破5500萬元，感謝廟方提供各項設備，讓消防員無後顧之憂，他上任來也投入3.3億，逐年改善消防設備並增加人力。

新竹市長林智堅今代表消防局接受捐贈，並致贈新竹天公壇主委陳顯榮感謝狀。陳顯榮主委表示，天公壇受到各方善信支持與奉獻，廟方長期以來也捐贈新竹市消防局消防、雲梯、救護、救助器材等多部消防救災車輛及住警器。今年聽聞上次捐贈12頓的水庫消防車退役，廟方管理委員會決定捐贈一台850萬元水庫消防車接續服役，祈求本市風調雨順、國泰民安、無災無害。

林智堅表示，電視劇「火神的眼淚」拍出打火英雄第一線辛苦，新竹市府也致力於提升消防設備、優化消防員勞動條件，「只要他做得到，一定推動」。自他上任之後，在議會支持下，推動消防員增補政策，預計自112年逐年增補消防人力至380人，讓消防員排班更彈性，有更多時間陪伴家人。此外，新竹市府也投入超過3.3億元的經費，添購各式消防車輛及救災器材設備。

消防局長李世恭表示，感謝各界踴躍捐贈各式消防車輛及器材，消防局結合天公壇廟方的無私貢獻，共同維護公共安全，期望創造一座讓市民感到「安全、安心」的幸福城市。

消防局表示，天公壇多年來先後捐贈水庫消防車1輛、加護型救護車1輛、水箱消防車1輛、雲梯消防車1輛、救助器材車1輛及住宅用火災警報器等，今年又再次捐贈水庫消防車1輛，累計捐贈金額約5500餘萬元，大力協助市府守護消防員安全，讓打火英雄出勤救災無後顧之憂。