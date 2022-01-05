前奧運馬術教練「私下是惡狼」　7年性侵史曝！12歲少女遭長期蹂躪

▲英國一名前奧運馬術教練涉嫌性侵未成年受害人，現面臨12項指控。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

英國馬術運動的前奧運教練西萊特（John Sillett）被指控性侵一名未成年少女，期間長達7年之久，現面臨5項強制性交、5項侵入性暴力與2項性侵犯等罪行。女孩控訴他強行脫下她的衣服，觸摸她的胸部，接著在毫無保護措施的狀況下性侵，讓她崩潰地抗拒，「為什麼要這樣對我？」

根據《天空新聞》、BBC報導，檢察官梅琳（Kerry Maylin）向英國溫徹斯特刑事法庭指出，55歲的西萊特對一名12歲女孩進行猥褻，後來又對她強制性交與施暴毆打，虐待期間長達7年。梅琳說，在第一次所謂的侵犯過後，受害人曾質問他對自己做了什麼，但西萊特只回答小女孩，「對不起，不要告訴任何人。」小女孩守口如瓶，但這樣的日子仍持續著。

法庭上的一段受害人的採訪影片中，女孩透露，自己對發生的事情感到困惑，「我非常害怕，我不想動，我不知道該怎麼辦。」梅琳表示，還有一次西萊特強行脫下女孩的衣服，撫摸她的胸部並對她說「妳知道妳想要什麼，妳知道妳想要這麼做。」但女孩崩潰抗拒，「不」、「你為什麼要這樣對我？」隨後，西萊特脫下自己的內褲，在毫無保護措施之下性侵受害人。

據報導，西萊特曾擔任2016年里約奧運馬術障礙賽的教練，負責訓練國家選手們，而現在卻面臨多達12項性暴力相關指控。儘管他本人否認犯行，但此案訴訟仍在進行中。

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