　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

犯下24年前虐殺少女焚屍案獲減刑　哭求法院給交保回家賺錢

▲桃園市詹姓男子與某酒店妹同居交往，事後女子不堪詹暴力恐嚇揚言公布性愛影片欲求去，卻遭詹連續恐嚇報警提告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲潘男涉及24年前的虐殺少女案，二審獲得輕判後，請求交保。（示意圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

17歲的台日混血林姓少女，24年前獨自到桃園檳榔攤工作，卻遭老闆和友人虐死焚屍，美貌少女變成一具焦屍。檢警逮捕兇手潘子鑑、陳諭詩2人，一審重判無期徒刑，二審則分別減輕為14年半。高院4日召開2人延押庭，潘男當庭向法院哭求交保，讓他能賺錢養家。

本案發生於1998年底，當時在桃園縣平鎮郊區，發現一具燒得焦黑的女屍，因缺乏證件與家屬指認，全案陷入膠著，檢警最後以無名屍下葬。不過案情到了2019年出現轉機，有秘密證人出面指認，警方循線找到林女家屬比對DNA，證實無名屍就是林姓少女；經過調查後，檢警發現當時少女獨自到桃園生活，在當時為現役軍人的潘子鑑（43歲）等人合夥經營的檳榔攤工作。1998年12月間，潘男懷疑少女私吞收款、還檢舉他吸毒，夥同潘男當時的女友陳諭詩（44歲）等3人，拘禁少女、剃光頭凌虐，最後以毛巾絞死，棄屍八德區草叢，再載到平鎮郊區焚屍滅跡。

檢方對2人提起公訴，一審將2人重判無期徒刑，但二審減輕刑度，改判2人均14年6月的刑度。全案上訴第三審，目前由最高法院審理中，另外2人羈押即將期滿，因此最高法院委由高等法院，召開2人的延長羈押庭。

庭訊時潘男表示，自己在案發前經營小吃生意，生活並不富裕，羈押1年半以來，積蓄已經用光。說到此處，潘男開始哽咽，淚訴自己父親日前過世，母親身體不好，家中還有幼女需要扶養，所以希望法官讓他交保，回家賺錢，他保證絕對不會逃亡。此外，律師也表示，目前潘家已經籌到50萬元，希望法官讓他回家過年。至於同案被告陳諭詩則沒有多說，對於羈押並無意見。法院最後諭知候核辦。

本案民事求償部分，一審判決潘男等3人須連帶賠償177萬餘元，但上訴二審後卻出現逆轉判決。潘男等人於二審提出時效抗辯，而高等法院審酌後，認為潘男等人於1988年12月間共同殺害死者而為侵權行為，但家屬直到2020年9月才起訴求償，距侵權行為時起已逾21年，超過《民法》侵權行為所定10年之最長時效期間，請求權時效已完成，故改判決不用賠償。本案仍可上訴。

►礁溪兆品酒店住宿券激殺2.8折！

ET快訊
快訊／桃機新增1本土「也是清潔員」！　家住中壢
西安孕婦醫院被擋　門口大出血「8個月胎兒流產」
已婚女歌后突宣布出家！　遭轟「拋家棄子」揭真相
Netflix「1月下架片單」曝！　這部經典神作全撤了
林昶佐買台北市「第4房」　童仲彥：4400萬元哪來？
內湖豪宅濺血！2女1男拿刀互砍　3人躺地送醫
快訊／本土疫情擴大！　侯友宜宣布即起強化防疫4措施

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不爽10萬被欠半年不還　高雄賓士3煞深夜怒揮鐵條砸車

男大生吸舔11歲女童腳趾！爽完不忘說謝謝　落網瞎扯有多重人格

「心靈導師」吸金被沒收172億　600多萬黃金拍賣創執行署紀錄

木子小姐傳昨晚墜樓　IG重新開版！大批網友湧入留言

快訊／新北市中和民宅火警！1女受困屋內　警消緊急灑水灌救

犯下24年前虐殺少女焚屍案獲減刑　哭求法院給交保回家賺錢

機車酒駕雙載左搖右晃上路　警發現後座友人也是酒駕通緝犯

最高法院無視「17冤魂」判3惡魔免死　被害者母親：你怎麼不去死

台大墜樓女傳是「木子小姐」　校方低調4字回應

中科院採購黑幕！　藍委主任施壓「35億F16標案」獨厚神祕廠商

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

大貨車違停買便當「以為沒人在」　下秒起步離開...竟意外壓死老闆

雲林賓士「無煞車」撞聯結車慘死　副駕女移工衝破玻璃血掛引擎蓋

大反差！超正跨性別男秒切聲線　假掰僞音→爽朗原聲嚇翻網友！

宥勝手機桌布緊摟周曉涵「地震也不放」　挨轟「不知避嫌」…曝妻反應：是我的神

不爽10萬被欠半年不還　高雄賓士3煞深夜怒揮鐵條砸車

男大生吸舔11歲女童腳趾！爽完不忘說謝謝　落網瞎扯有多重人格

「心靈導師」吸金被沒收172億　600多萬黃金拍賣創執行署紀錄

木子小姐傳昨晚墜樓　IG重新開版！大批網友湧入留言

快訊／新北市中和民宅火警！1女受困屋內　警消緊急灑水灌救

犯下24年前虐殺少女焚屍案獲減刑　哭求法院給交保回家賺錢

機車酒駕雙載左搖右晃上路　警發現後座友人也是酒駕通緝犯

最高法院無視「17冤魂」判3惡魔免死　被害者母親：你怎麼不去死

台大墜樓女傳是「木子小姐」　校方低調4字回應

中科院採購黑幕！　藍委主任施壓「35億F16標案」獨厚神祕廠商

不爽10萬被欠半年不還　高雄賓士3煞深夜怒揮鐵條砸車

陽明員工持股信託惹議　公司相對提撥獎勵金鼓勵員工儲蓄

快訊／桃機新增1確診「也是清潔員」！家住中壢　下班突身體不適

柯媽媽不爽林靜儀「罵她兒子」　蔡壁如：她非常護兒「媽媽真心話」

影／民進黨7縣市首長合體拍影片　齊聲挺林昶佐、林靜儀

菅田將暉親揭新婚生活超寵妻　擔任小松菜奈專屬大廚甜喊：我來煮！

「美聲男伶」巡演照辦紀念卡洛斯馬林　成員以他為名建立基金會

男友跨年帶別人回家　她開門驚見BL場景崩潰：小三竟是我男同學

妻不想住婆家又不出錢！他加班拚頭期款「月薪7萬↑」心累想離婚

免跑屏東！基隆海科館「夜宿博物館」開賣　1200元含早晚餐、年票

以為他睡著了！媽放慢動作拿衣服　回頭驚見兒子「坐起微笑」秒嚇瘋

社會熱門新聞

即／台大又傳墜樓意外！1學生搶救中

室友還原木子詐死始末　指控台大違約公開資訊

全台第一個同志家庭！2爸成功收養女兒

台大女學生墜樓命危　疑是木子小姐

矽谷人妻老公爆偷吃　小三竟是某科大火辣助教

目睹女友劈腿小開！魯蛇PO網公審害她殞命

台大女墜樓疑為木子小姐　父連夜北上

台大墜樓女傳是「木子小姐」　校方低調4字回應

2女1男血濺內湖豪宅　「玩遊戲」突拿刀互砍

瘦身藥「草本小纖女」摻毒！2女爽撈3千萬

北市暗巷驚現天坑！　轎車直墜1.5米深巨洞

怕被老公罵！她買平板送警局說「撿到」竟被貪警A走

高雄酒駕8天抓535件！網傻：消毒酒精都噴嘴巴？

快訊／臥龍洞驚見吊屍　失蹤情侶遺體200公尺外尋獲

更多熱門

相關新聞

《憲法訴訟法》今上路　大法官可審查違憲判決

《憲法訴訟法》今上路　大法官可審查違憲判決

《憲法訴訟法》今天正式上路，讓我國釋憲制度出現大變革，大法官會議改制為「憲法法庭」。司法院長許宗力致詞時指出，以往大法官面對「違憲判決」時，因無法源依據，所以必須含淚駁回；但如今大法官可以直接審理「違憲判決」，讓司法更加公平。

女友暴肥25公斤！他：無法娶胖子

女友暴肥25公斤！他：無法娶胖子

內湖包租公殺妻命案　判7年半定讞

內湖包租公殺妻命案　判7年半定讞

目睹女友劈腿小開！魯蛇PO網公審害她殞命

目睹女友劈腿小開！魯蛇PO網公審害她殞命

神棍「排穢氣」性侵　還自掏寶想更深入

神棍「排穢氣」性侵　還自掏寶想更深入

關鍵字：

法律人權檳榔少女殺人焚屍三審高等法院判刑情侶現役軍人

讀者迴響

熱門新聞

頑童小春開嗆！出手攻《全明星》的他：做實質的看看

私訊王力宏內容遭曝光！　Yumi閨蜜反擊：根本蕩婦羞辱

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

Yumi傳給王力宏「完整訊息」曝光！

王力宏爆「想開直播毀掉李靚蕾」！怕釀恐怖下場

即／台大又傳墜樓意外！1學生搶救中

日本認證台恐有規模8.0強震

聊LINE「這2字」每句話必傳！　過來人秒懂

謝盈萱「打包熟男回家過夜8hrs」！親密互動被拍

Sandy喜帖曝光！　吳宗憲第一個大喊：哭了

已婚育1子　女歌后突宣布出家！

王力宏早在紐約簽離婚協議！　「寒酸內容」李靚蕾淚崩

室友還原木子詐死始末　指控台大違約公開資訊

小春突開炮胡宇威！鼓鼓出聲了

更多

最夯影音

更多
消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面