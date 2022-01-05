犯下24年前虐殺少女焚屍案獲減刑　哭求法院給交保回家賺錢





▲潘男涉及24年前的虐殺少女案，二審獲得輕判後，請求交保。（示意圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

17歲的台日混血林姓少女，24年前獨自到桃園檳榔攤工作，卻遭老闆和友人虐死焚屍，美貌少女變成一具焦屍。檢警逮捕兇手潘子鑑、陳諭詩2人，一審重判無期徒刑，二審則分別減輕為14年半。高院4日召開2人延押庭，潘男當庭向法院哭求交保，讓他能賺錢養家。

本案發生於1998年底，當時在桃園縣平鎮郊區，發現一具燒得焦黑的女屍，因缺乏證件與家屬指認，全案陷入膠著，檢警最後以無名屍下葬。不過案情到了2019年出現轉機，有秘密證人出面指認，警方循線找到林女家屬比對DNA，證實無名屍就是林姓少女；經過調查後，檢警發現當時少女獨自到桃園生活，在當時為現役軍人的潘子鑑（43歲）等人合夥經營的檳榔攤工作。1998年12月間，潘男懷疑少女私吞收款、還檢舉他吸毒，夥同潘男當時的女友陳諭詩（44歲）等3人，拘禁少女、剃光頭凌虐，最後以毛巾絞死，棄屍八德區草叢，再載到平鎮郊區焚屍滅跡。

檢方對2人提起公訴，一審將2人重判無期徒刑，但二審減輕刑度，改判2人均14年6月的刑度。全案上訴第三審，目前由最高法院審理中，另外2人羈押即將期滿，因此最高法院委由高等法院，召開2人的延長羈押庭。

庭訊時潘男表示，自己在案發前經營小吃生意，生活並不富裕，羈押1年半以來，積蓄已經用光。說到此處，潘男開始哽咽，淚訴自己父親日前過世，母親身體不好，家中還有幼女需要扶養，所以希望法官讓他交保，回家賺錢，他保證絕對不會逃亡。此外，律師也表示，目前潘家已經籌到50萬元，希望法官讓他回家過年。至於同案被告陳諭詩則沒有多說，對於羈押並無意見。法院最後諭知候核辦。

本案民事求償部分，一審判決潘男等3人須連帶賠償177萬餘元，但上訴二審後卻出現逆轉判決。潘男等人於二審提出時效抗辯，而高等法院審酌後，認為潘男等人於1988年12月間共同殺害死者而為侵權行為，但家屬直到2020年9月才起訴求償，距侵權行為時起已逾21年，超過《民法》侵權行為所定10年之最長時效期間，請求權時效已完成，故改判決不用賠償。本案仍可上訴。