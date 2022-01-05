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仗著自己年輕！22歲女沒打疫苗染疫　重症瘋狂掉髮重學說話走路

仗著自己年輕！22歲女沒打疫苗染疫　重症瘋狂掉髮重學說話走路。（圖／翻攝自Facebook）

▲女子以為自己年輕染疫只會是輕症。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

英國威爾斯22歲女子菲恩(Ffion Barnett)沒有打疫苗，於生日前2天確診新冠肺炎，仗著自己年輕原以為只會是輕症而已，沒想到染疫後不但失去味覺、頭髮大量脫落，甚至重症陷入昏迷，得重新學習說話與走路。

菲恩染疫後，於去年8月12日被送到格拉摩根郡城鎮蘭特里森特(Llantrisant)醫院接受治療，她表示，原本自己十分健康沒有特別症狀，直到喪失味覺才驚覺不對就醫，住院沒多久便呼吸困難被送進加護病房，後來陷入昏迷狀態。

菲恩住院期間，醫生擔心她的心律過高可能導致心臟驟停，所以讓她進入誘導性昏迷狀態，同時還感染因為新冠病毒所引發的肺炎，2、3天後她醒來時，又因為藥物出現幻覺，分不清楚現實與夢境，於是再度被放回昏迷狀態。

菲恩在醫院接受近3個禮拜的治療後，總算病情穩定可以出院，然而她得先重新學習如何正確說話與走路，「我試圖說話時，發現聲音聽起來很不像我，即使我回到家也時時需要人照顧，我無法自己洗澡、做飯」，而且染疫副作用還讓她大量掉髮，只好把頭髮全部剃光，如今她接種了疫苗，雖然已經徹底康復，但每天還是感覺疲累。

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