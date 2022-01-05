　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外送哥鬍鬚張取餐「手機掉水溝」　他崩潰：棄單都無法！結局暖哭

▲外送哥鬍鬚張取餐「手機掉水溝」。（圖／翻攝自臉書／外送員奇聞怪事）

▲兩人合力把手機救回來。（圖／翻攝自臉書／外送員奇聞怪事）

記者周亭瑋／綜合報導

台中一名外送員日前到鬍鬚張取餐時，手機不偏不倚掉進水溝裡，由於他手上還有單子，加上棄單、回報全要用手機操作，讓他超崩潰，只好趕忙向店家求救，幸好店員神救援，幫他渡過危急時刻。

網友在「外送員奇聞怪事」娓娓道來，前天晚上他到鬍鬚張台中公益店取餐，才剛下車手機就掉進水溝裡，「我車上還有第一單餐點，鬍鬚張的餐也還沒取，只好急忙跑進店裡尋求幫忙。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時，一個店員小哥走出來，和他合力想把水溝蓋搬起來，無奈完全搬不動，只好又進去拿了鐵夾子，但命運捉弄人，夾子根本不夠長，眼看會拖上一段時間，店員建議他先棄單，然後到附近五金行買一下工具。

對此，外送哥無奈表示，不論棄單還是回報客服，通通要用手機。聞言，店員哥仗義直呼，「好，我來幫你盡量想辦法！」接著就跑進店裡找其他能派上用場的東西。

後來店員拿了一支細柄掃把，並將把柄伸進水溝蓋，慢慢挑起手機；而他則小心翼翼地將手機從縫隙中夾出，也忍不住苦笑「根本在玩電流急急棒！」解決難題的瞬間，兩人一起歡呼，店員甚至開心地說，「擊掌！」他也不忘表示感謝。

最後，他感性地說，「送完單我買了一杯飲料，送到鬍鬚張給小哥。非常感謝，好人一生平安。」超暖結局掀起網友熱論，不少人回應，「值得紀念的一天，沒騙你」、「哈哈，我覺得還好水溝沒水，不然真的會GG」、「今年已經倒楣過了，接下來都會是好事來找樓主的」、「好在沒水，祝福你們倆」。

另外，也有網友好奇，手機都掉下去了，怎麼拍下照片的，「小哥幫你拍的？」對此，原po解釋，自己有兩支手機，舊的拿來跑單。

ET快訊
LIVE／Omicron桃機確診又+1　社區感染再起？2劑A
臥龍洞3屍命案　媽公開手寫信：我要妳一輩子良心不安
《全明星》小春開罵挨轟情勒　胡宇威經紀人發聲了
台大驚傳女學生意外事件　校方致學生公開信曝光
快訊／「豐興鋼鐵」創辦人林文貴辭世
點名打「2劑這疫苗」的人　前台大醫：對Omicron幾乎沒戴
快訊／Omicron本土來襲 　新北「31篩檢站」地點一次看
Omicron本土現蹤「台灣擋得住？」　專家給答案

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【廣編】彩繪李火增線上攝影展　手工上色還原時代氛圍

外送哥鬍鬚張取餐「手機掉水溝」　他崩潰：棄單都無法！結局暖哭

出差搭北捷！見「乘客都不拉」驚呆了　台北人爽笑：從小練就

機場群聚5人確診　桃機徹夜篩檢近2400人！估今天中午全數採檢完畢

台大驚傳女學生意外事件　校方致學生公開信內容曝光

木子室友怪罪台大「口徑不一致」！校友8點反擊：你們都不是無辜的

午後「降雨熱區擴大」　明起轉涼探14度！更強冷空氣抵台時間曝

點名打「2劑這疫苗」的人　前台大醫：對Omicron幾乎沒戴盔甲

「嘉玲」又現身！校園連11天無新增個案　總數維持938例

午休打開App「中獎天天開」一年份衛生棉、iPhone13都在新聞雲

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

大貨車違停買便當「以為沒人在」　下秒起步離開...竟意外壓死老闆

雲林賓士「無煞車」撞聯結車慘死　副駕女移工衝破玻璃血掛引擎蓋

大反差！超正跨性別男秒切聲線　假掰僞音→爽朗原聲嚇翻網友！

說好的安慰呢？柴柴被狗咬掰咖　姐來關心竟一起跛腳跳！媽笑爆

【廣編】彩繪李火增線上攝影展　手工上色還原時代氛圍

外送哥鬍鬚張取餐「手機掉水溝」　他崩潰：棄單都無法！結局暖哭

出差搭北捷！見「乘客都不拉」驚呆了　台北人爽笑：從小練就

機場群聚5人確診　桃機徹夜篩檢近2400人！估今天中午全數採檢完畢

台大驚傳女學生意外事件　校方致學生公開信內容曝光

木子室友怪罪台大「口徑不一致」！校友8點反擊：你們都不是無辜的

午後「降雨熱區擴大」　明起轉涼探14度！更強冷空氣抵台時間曝

點名打「2劑這疫苗」的人　前台大醫：對Omicron幾乎沒戴盔甲

「嘉玲」又現身！校園連11天無新增個案　總數維持938例

午休打開App「中獎天天開」一年份衛生棉、iPhone13都在新聞雲

沒有一格廢色！CP值超高的5盤眼影　買到就是賺到

諾威斯基球衣明退休！曝最想念的時光　讚恩師籃球知識超出世界

2歲童泳池「拉肚子」水變黃湯！要賠9千家長氣討拍...反被罵爆了

暗戀老闆娘！前員工持刀脫光跨坐想硬上　她救了自己全靠這動作

快找出工作證！「這些職業」住6大飯店直接打85折　限時13天開訂

長榮年終、股利豐　張國華夫婦申報持股信託擬節稅

喬科維奇豁免參賽澳網　英前球王弟弟：要是我沒打疫苗就不可能

中年有成！董至成「收腰記」　肚腩大叔變型男

寶可夢GO還沒倒！2021年爆炸營收12億　台灣人超會走繞寶島26萬圈

包入整鍋麻辣鍋、干貝！彰化80年老牌肉圓　爆餡濃郁流湯太銷魂

生活熱門新聞

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

日本認證台恐有規模8.0強震

「越南周子瑜」泡溫泉！入浴20秒讓46萬人朝聖

除夕到初6全在娘家過！媳婦開大絕不用見婆婆

美國妹2理由來台灣教書　3個月後老爸後悔了

露營夯在哪？他試2次崩潰　網曝心酸原因

網紅木子小姐傳離世　台大澄清「非事實」

周三水氣報到　降雨區域一次看

男星妻竟跟前總統有親戚關係　「四萬換一元」就是他策劃

今起打疫苗可領200元禮券！

業績都達標仍被資遣　網點破真相

即／桃機新增1清潔員確診　家住中壢

指揮中心宣布：桃園即刻取消放寬口罩規定！「拍照也不能拿下」

過世外公棉被掉出20萬　孫1動作沒了

更多熱門

相關新聞

vivo X70 Pro　奪盲測三大冠軍

vivo X70 Pro　奪盲測三大冠軍

《ePrice比價王》網站公布由網友投下超過兩萬票的「2021 七大旗艦智慧手機拍照盲測」結果， vivo X70 Pro專業攝影旗艦以搭載蔡司光學鏡頭和優質高畫質成像，在八項盲測項目中奪得「標準室內食物」、「標準一般夜間」、「標準超級夜景模式」三項第一；另外在標準高反差相片、10X變焦兩個項目上也獲得網友肯定，榮獲季軍殊榮。

睡覺把手機放床上充電　恐怖畫片曝光

睡覺把手機放床上充電　恐怖畫片曝光

「連開8超商福袋」內容物都一樣　購買秘訣曝光！

「連開8超商福袋」內容物都一樣　購買秘訣曝光！

iPhone 14最新渲染圖！　沒瀏海、首搭4顆鏡頭

iPhone 14最新渲染圖！　沒瀏海、首搭4顆鏡頭

跨年夜速食餐廳爆單　外送員集體崩潰

跨年夜速食餐廳爆單　外送員集體崩潰

關鍵字：

外送哥外送員手機鬍鬚張水溝店員棄單客服

讀者迴響

熱門新聞

頑童小春開嗆！出手攻《全明星》的他：做實質的看看

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

私訊王力宏內容遭曝光！　Yumi閨蜜反擊：根本蕩婦羞辱

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

已婚育1子　女歌后突宣布出家！

Yumi傳給王力宏「完整訊息」曝光！

王力宏爆「想開直播毀掉李靚蕾」！怕釀恐怖下場

即／台大又傳墜樓意外！1學生搶救中

聊LINE「這2字」每句話必傳！　過來人秒懂

日本認證台恐有規模8.0強震

謝盈萱「打包熟男回家過夜8hrs」！親密互動被拍

Sandy喜帖曝光！　吳宗憲第一個大喊：哭了

室友還原木子詐死始末　指控台大違約公開資訊

王力宏早在紐約簽離婚協議！　「寒酸內容」李靚蕾淚崩

小春突開炮胡宇威！鼓鼓出聲了

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面