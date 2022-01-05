外送哥鬍鬚張取餐「手機掉水溝」　他崩潰：棄單都無法！結局暖哭

▲兩人合力把手機救回來。（圖／翻攝自臉書／外送員奇聞怪事）

記者周亭瑋／綜合報導

台中一名外送員日前到鬍鬚張取餐時，手機不偏不倚掉進水溝裡，由於他手上還有單子，加上棄單、回報全要用手機操作，讓他超崩潰，只好趕忙向店家求救，幸好店員神救援，幫他渡過危急時刻。

網友在「外送員奇聞怪事」娓娓道來，前天晚上他到鬍鬚張台中公益店取餐，才剛下車手機就掉進水溝裡，「我車上還有第一單餐點，鬍鬚張的餐也還沒取，只好急忙跑進店裡尋求幫忙。」

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當時，一個店員小哥走出來，和他合力想把水溝蓋搬起來，無奈完全搬不動，只好又進去拿了鐵夾子，但命運捉弄人，夾子根本不夠長，眼看會拖上一段時間，店員建議他先棄單，然後到附近五金行買一下工具。

對此，外送哥無奈表示，不論棄單還是回報客服，通通要用手機。聞言，店員哥仗義直呼，「好，我來幫你盡量想辦法！」接著就跑進店裡找其他能派上用場的東西。

後來店員拿了一支細柄掃把，並將把柄伸進水溝蓋，慢慢挑起手機；而他則小心翼翼地將手機從縫隙中夾出，也忍不住苦笑「根本在玩電流急急棒！」解決難題的瞬間，兩人一起歡呼，店員甚至開心地說，「擊掌！」他也不忘表示感謝。

最後，他感性地說，「送完單我買了一杯飲料，送到鬍鬚張給小哥。非常感謝，好人一生平安。」超暖結局掀起網友熱論，不少人回應，「值得紀念的一天，沒騙你」、「哈哈，我覺得還好水溝沒水，不然真的會GG」、「今年已經倒楣過了，接下來都會是好事來找樓主的」、「好在沒水，祝福你們倆」。

另外，也有網友好奇，手機都掉下去了，怎麼拍下照片的，「小哥幫你拍的？」對此，原po解釋，自己有兩支手機，舊的拿來跑單。