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iPhone 14最新渲染圖！　剪掉瀏海「螢幕史上最大」首搭4顆鏡頭

▲▼iPhone 14最新渲染圖！　剪掉瀏海「螢幕史上最大」首搭4顆鏡頭。（圖／翻攝微博）

▲iPhone 14最新渲染圖。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合報導

iPhone 13系列上市不到半年，市場就已陸續傳出最新的iPhone 14系列相關改革，如mini版本會直接砍掉，手機外觀則會是今年改變的最大看點，包括可能直接剪掉瀏海，讓螢幕占比成為系列之最，另外還有可能實現「4顆鏡頭」。

綜合《快科技》、《搜狐》報導，爆料資料顯示Apple會在全新iPhone 14系列針對外觀進行更大改革，最新渲染圖可看出新機並沒有採用挖孔螢幕作為過渡方案，而是直接剪去瀏海，看似採用前鏡頭隱藏在螢幕下方的方式，實現去瀏海、不挖孔的全螢幕設計。

▲▼iPhone 14最新渲染圖！　剪掉瀏海「螢幕史上最大」首搭4顆鏡頭。（圖／翻攝微博）

▲全螢幕設計。（圖／翻攝微博）

至於機身、邊框的設計與iPhone 13系列系列一致，採用直角邊框設計，螢幕為純平面的方面。

▲▼iPhone 14最新渲染圖！　剪掉瀏海「螢幕史上最大」首搭4顆鏡頭。（圖／翻攝微博）

▲iPhone 14系列可能首搭4顆鏡頭。（圖／翻攝微博）

根據圖片顯示，iPhone 14系列首次採用4顆後鏡頭的「4攝方案」，比2年前推出的3顆鏡頭再多加一顆，而先前的爆料顯示新增的可能會是長焦鏡頭，補足iPhone遠距離拍攝的弱點。此外，消息稱iPhone 14還將採用4800萬像素鏡頭，將會大幅提升影像清晰度。

消息稱iPhone 14系列也會用4款機型，mini版本直接砍掉後，改為6.1吋的iPhone 14、iPhone 14 Pro，以及6.7吋的iPhone 14 Pro Max，還有一款與Pro Max同樣為6.7吋的手機，但配置相對更低，能吸引更多用戶群體。

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