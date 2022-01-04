　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

天選倒楣鬼「連開8超商福袋」內容物都一樣　購買秘訣曝光！

▲8袋內容物一模一樣。（圖／翻攝自臉書／7-11全家 各超商新品資訊共享）

▲8袋內容物一模一樣。（圖／翻攝自臉書／7-11全家 各超商新品資訊共享）

記者周亭瑋／綜合報導

每到新的一年，各大超商就會推出福袋，狂吸民眾搶試手氣，就有女網友昨日衝OK超商狂買8個，結果開箱後內容物都一樣，不禁苦笑直呼「要被罵了！」po文引起共鳴，也釣出內行分享挑選秘訣。

女網友在「7-11全家 各超商新品資訊共享」發文提到，「完蛋了要被罵了，原來OK的福袋一樣編號只能買一個，內容物都是一樣的，開箱編號A。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

從原po曬出的照片可見，該福袋每個100元，內容物有兩瓶奶茶、張君雅小妹妹科學麵、咔辣姆久、真魷味等零食，還有刮刮樂及香香豆等，她也糗笑透露，「刮刮樂都只刮到5元折價。」

對此，就有內行分享福袋的購買原則，「店員有跟我說，這次有abcde款，每天都會來不同款，今天是a，明天是b，以此類推」、「全家也是照編號安排內容物的，不是只有ok唷」、「1/5-1/8會每天配送不同版本」。

另外，網友們也紛紛笑回，「100這樣其實不貴，洗衣香豆都30元了」、「你真的會被罵」、「我覺得便宜，東西不錯」、「哈哈，真的要被老婆老公罵了，用你的年終買」、「我拿到的跟妳一樣」。

▲▼OK mart新春福袋來了。（圖／業者提供）

▲OK mart新春福袋只要100元。（圖／業者提供）

【四大超商福袋】

●全家

內容物有價值200元的糖果、零食、飲料等商品，還有限定BROWN & FRIENDS筆記本、撲克牌、紅包袋、收納包等，並附抽獎券1張，有機會抽中賓士轎車。兔兔款全台限量3萬袋，熊大版7萬袋。

「最貴福袋」：全家更祭出3888、6888元的限量超值福袋共4款，內容物市價全超過萬元，等於只要用3折就能入手。3888元福袋共2款，內含鍋具、保鮮盒、智能電水壺、筆電後背包等商品；6888元福袋同樣有2款，內容物則升級為旅行箱、家電、炒鍋等，以上通通可以挑款，4款全台限量1200個，即日起正式放預購。

●7-11

攜手Hello Kitty、Mickey、角落小夥伴3大療癒肖像，推出299元、399元、999元共5款的「限量2021金牛年開運金喜福袋」。

「299元福袋」：有Hello Kitty款、角落小夥伴款，限量共11.5萬個，內除含有價值千元商品外也有1張大獎抽獎券，頭獎是市價63.9萬元的「Harley-Davidson Sportster lron 883」重機1台等抽。

「399元福袋」：則推出限量6.5萬個Mickey款，一共有2款造型福隨機出貨，內容物同樣有商品及抽獎券，頭獎則是市價71.9萬元的「MITSUBISHI MOTORS GRAND LANCER B&W」限定版1台。

「999元福袋」：分別是Hello Kitty款及角落小夥伴款，限量共2萬個，最大頭獎抽「MITSUBISHI MOTORS OUTLANDER S-AWC旗艦型」1台，市價107.9萬元。

▲▼2021年7-ELEVEN福袋、小七福袋。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11新春福袋推出299元、399元、999元共5款。（圖／記者林育綾攝）

●OK mart

「好運犇發福袋」強打袋袋有獎，一打開先送蝦皮150元購物金，裡頭則有2瓶飲料、3款餅乾、1款糖果，價值超過百元，更附贈1張刮刮卡，最大獎祭出市價15萬元的亞帝芬奇「星之軌跡0.5克拉方形鑽項鍊」，還有蝦皮1萬元購物金、THOMSON第三代掃地機器人、Apple AirPods Pro 、Nintendo Switch Lite、OKmart禮券3000元等共百項好禮等刮，全台限量10萬袋，只要100元就有機會拿大獎。

●萊爾富

萊爾富今年推出「開運福袋」及「發財卡」要讓民眾試手氣，裡頭通通都有1張刮刮卡且享有三重中獎機會。

第一重「即刮即中」頭獎祭出價值75萬元的Mazda 2汽車1台、二獎是LV硬殼包、三獎則是CARTIER白金鑽石項鍊，還有多款3C商品如iPhone12 Pro、伯朗咖啡機等。二重「序號抽獎」再送價值179萬的BMW 218i M Sport名車1台。第三重「會員遊戲獎」，有價值約4444元的會員點數等。

「開運福袋」：全台限量21萬包，內含5個品項包括熱賣零食、糖果、餅乾、飲品、日用品及刮刮卡1張。

「發財卡」：全台限量34萬張，內除含刮刮卡享有三重中獎機會外，更加碼於「即刮即中」推出「發財卡」限定4000名百元購物金立即刮機會，第二重「序號抽獎」再推3名10萬元現金獎，同樣也有零食、日用品組合。

ET快訊
桃機染疫女員工「5症狀曝光」　快篩5天後確診
快訊／確診連環爆！　「華航2機師」驚傳染疫
手機降價榜出爐！iPhone 13價格全鬆動　5款罕見上榜
快訊／桃機本土增為4人確診！　再增計程車司機中鏢
唐吉訶德二號店「開幕時間曝光」！　網敲碗：等很久了
她忘戴口罩「全身脫光」拿裙擋臉！　人夫偷看眼神超誠實
確診者曾擺攤2天！忠貞市場停業3天　廣播內容曝光
80%↑無症狀感染！醫曝這些人最危險：造成嚴重傳播

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快篩陰後5天出現5症狀！清潔人員採檢確診　桃機公布工作區域

天選倒楣鬼「連開8超商福袋」內容物都一樣　購買秘訣曝光！

「嘉玲」再現身！校園連10天無新增個案　總數維持938例

桃機連環爆！「華航2機師」也傳染疫　飛美國線居檢5天確診

插隊好市多加油站！奧步哥「熄火不走了」員工速拆2招　神效率帥炸

2022年現省攻略！　新聞雲App「午間限定」搶iPhone13、一年份衛生棉

春節前「飼料玉米價高漲」豬隻吃不夠　農委會急提解決方法　

守住機場防線！擴大採檢700名防疫司機　忠貞市場附近設3採檢站　

桃機本土增為4人確診！3名清潔工同包商　再增P3排班小黃司機中鏢

鈉離子、醋酸根離子未達標！禾研「血液透析液」4400桶限期回收

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

老外赴少林寺修練成功夫大師！　秀高難度空中定桿+鐵頭功帥爆

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

阿嬤苦守加護外頭...半步不敢離　麵包當三餐「就怕兒孫想要找人」

快篩陰後5天出現5症狀！清潔人員採檢確診　桃機公布工作區域

天選倒楣鬼「連開8超商福袋」內容物都一樣　購買秘訣曝光！

「嘉玲」再現身！校園連10天無新增個案　總數維持938例

桃機連環爆！「華航2機師」也傳染疫　飛美國線居檢5天確診

插隊好市多加油站！奧步哥「熄火不走了」員工速拆2招　神效率帥炸

2022年現省攻略！　新聞雲App「午間限定」搶iPhone13、一年份衛生棉

春節前「飼料玉米價高漲」豬隻吃不夠　農委會急提解決方法　

守住機場防線！擴大採檢700名防疫司機　忠貞市場附近設3採檢站　

桃機本土增為4人確診！3名清潔工同包商　再增P3排班小黃司機中鏢

鈉離子、醋酸根離子未達標！禾研「血液透析液」4400桶限期回收

群聯CES展秀肌肉　展出新世代電競儲存方案迎商機

「台版富良野」即將引爆！1.6萬株薰衣草佈滿山坡　加碼2賞花秘境

每人只要百元出頭！礁溪最大「24H日式溫泉」湯屋　想泡就出發

大陸網信辦：擁百萬用戶資料平台海外上市須「網安審查」

快篩陰後5天出現5症狀！清潔人員採檢確診　桃機公布工作區域

龍蝦、鮑魚全加了！超豪華「新春比薩」限量開吃　還有佛跳牆口味

勞退新制基金12月虧109億元　勞工退休帳戶每人平均倒扣908元！

內湖包租公殺妻命案　非常上訴或改判7年半並監護3年

讚范弗利特「真領袖」　暴龍主帥：他讓我執教更輕鬆

合法診所賣偽造器材　獲利上億元！醫美界知名水貨商被逮

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

生活熱門新聞

Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

百年周期到了！學者預警8以上海溝型地震

台大生休學拍A片！網紅木子小姐傳離世

業績都達標仍被資遣　網點破真相

社區警戒！桃機清潔員本土案例Ct值僅11

快訊／07：17規模5.1地震　最大震度2級

「台灣人越來越沒禮貌！」網有感：這族群最失禮

木子小姐「休學拍A片」　2千字揭開工作實情

寒流？北市恐探10度↓　下波強冷空氣可能創新低溫

快訊／桃機確診清潔人員「足跡」曝光！曾2天去忠貞市場

富基漁港「點1200沙公」送來紅蟳！店家回應超黑

2022年運勢大公開　命理師警告「4生肖犯太歲」：很多腥風血雨

新增1本土　醫憂曝3問題！恐隨時爆發大規模社區疫情

朱學恒狂爆高嘉瑜「上節目就脫」　黃暐瀚急勸

更多熱門

相關新聞

等到了！超商限時1天咖啡買6送6

等到了！超商限時1天咖啡買6送6

新年開工咖啡喝不夠沒關係！全家每月限時1天「好咖日」要來了，這個月祭出「單品美式、單品拿鐵買6送6」，不限冷熱且開放寄杯，加碼吃指定鬆餅系列限量買6送3，1月6日上午10準時開搶。另，7-11今（4）日則有「7款指定咖啡飲品買2送1」，把握機會喝。

超商神祕客千鈔塞爆捐款箱　網全愣了

超商神祕客千鈔塞爆捐款箱　網全愣了

超商「開工咖啡優惠」一次看！

超商「開工咖啡優惠」一次看！

12／31發票「已變下一期」　網笑：很正常

12／31發票「已變下一期」　網笑：很正常

超商ATM連續領錢太可疑　附近旅社逮2車手

超商ATM連續領錢太可疑　附近旅社逮2車手

關鍵字：

超商福袋福袋超商店員天選倒楣鬼

讀者迴響

熱門新聞

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

護理師染疫昏迷28天命危！　「大劑量威而鋼」奇蹟救回

宥勝手機桌布「地震也不放」緊摟周曉涵！

李李仁帶陶晶瑩飛美國「台灣的朋友不要罵我」！

Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

百年周期到了！學者預警8以上海溝型地震

台大生休學拍A片！網紅木子小姐傳離世

業績都達標仍被資遣　網點破真相

社區警戒！桃機清潔員本土案例Ct值僅11

快訊／07：17規模5.1地震　最大震度2級

「台灣人越來越沒禮貌！」網有感：這族群最失禮

木子小姐「休學拍A片」　2千字揭開工作實情

怕被老公罵！她買平板送警局說「撿到」竟被貪警A走

更多

最夯影音

更多
高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！
陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面