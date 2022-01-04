天選倒楣鬼「連開8超商福袋」內容物都一樣　購買秘訣曝光！

▲8袋內容物一模一樣。（圖／翻攝自臉書／7-11全家 各超商新品資訊共享）

記者周亭瑋／綜合報導

每到新的一年，各大超商就會推出福袋，狂吸民眾搶試手氣，就有女網友昨日衝OK超商狂買8個，結果開箱後內容物都一樣，不禁苦笑直呼「要被罵了！」po文引起共鳴，也釣出內行分享挑選秘訣。

女網友在「7-11全家 各超商新品資訊共享」發文提到，「完蛋了要被罵了，原來OK的福袋一樣編號只能買一個，內容物都是一樣的，開箱編號A。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

從原po曬出的照片可見，該福袋每個100元，內容物有兩瓶奶茶、張君雅小妹妹科學麵、咔辣姆久、真魷味等零食，還有刮刮樂及香香豆等，她也糗笑透露，「刮刮樂都只刮到5元折價。」

對此，就有內行分享福袋的購買原則，「店員有跟我說，這次有abcde款，每天都會來不同款，今天是a，明天是b，以此類推」、「全家也是照編號安排內容物的，不是只有ok唷」、「1/5-1/8會每天配送不同版本」。

另外，網友們也紛紛笑回，「100這樣其實不貴，洗衣香豆都30元了」、「你真的會被罵」、「我覺得便宜，東西不錯」、「哈哈，真的要被老婆老公罵了，用你的年終買」、「我拿到的跟妳一樣」。

▲OK mart新春福袋只要100元。（圖／業者提供）

【四大超商福袋】

●全家

內容物有價值200元的糖果、零食、飲料等商品，還有限定BROWN & FRIENDS筆記本、撲克牌、紅包袋、收納包等，並附抽獎券1張，有機會抽中賓士轎車。兔兔款全台限量3萬袋，熊大版7萬袋。

「最貴福袋」：全家更祭出3888、6888元的限量超值福袋共4款，內容物市價全超過萬元，等於只要用3折就能入手。3888元福袋共2款，內含鍋具、保鮮盒、智能電水壺、筆電後背包等商品；6888元福袋同樣有2款，內容物則升級為旅行箱、家電、炒鍋等，以上通通可以挑款，4款全台限量1200個，即日起正式放預購。

●7-11

攜手Hello Kitty、Mickey、角落小夥伴3大療癒肖像，推出299元、399元、999元共5款的「限量2021金牛年開運金喜福袋」。

「299元福袋」：有Hello Kitty款、角落小夥伴款，限量共11.5萬個，內除含有價值千元商品外也有1張大獎抽獎券，頭獎是市價63.9萬元的「Harley-Davidson Sportster lron 883」重機1台等抽。

「399元福袋」：則推出限量6.5萬個Mickey款，一共有2款造型福隨機出貨，內容物同樣有商品及抽獎券，頭獎則是市價71.9萬元的「MITSUBISHI MOTORS GRAND LANCER B&W」限定版1台。

「999元福袋」：分別是Hello Kitty款及角落小夥伴款，限量共2萬個，最大頭獎抽「MITSUBISHI MOTORS OUTLANDER S-AWC旗艦型」1台，市價107.9萬元。

▲7-11新春福袋推出299元、399元、999元共5款。（圖／記者林育綾攝）

●OK mart

「好運犇發福袋」強打袋袋有獎，一打開先送蝦皮150元購物金，裡頭則有2瓶飲料、3款餅乾、1款糖果，價值超過百元，更附贈1張刮刮卡，最大獎祭出市價15萬元的亞帝芬奇「星之軌跡0.5克拉方形鑽項鍊」，還有蝦皮1萬元購物金、THOMSON第三代掃地機器人、Apple AirPods Pro 、Nintendo Switch Lite、OKmart禮券3000元等共百項好禮等刮，全台限量10萬袋，只要100元就有機會拿大獎。

●萊爾富

萊爾富今年推出「開運福袋」及「發財卡」要讓民眾試手氣，裡頭通通都有1張刮刮卡且享有三重中獎機會。

第一重「即刮即中」頭獎祭出價值75萬元的Mazda 2汽車1台、二獎是LV硬殼包、三獎則是CARTIER白金鑽石項鍊，還有多款3C商品如iPhone12 Pro、伯朗咖啡機等。二重「序號抽獎」再送價值179萬的BMW 218i M Sport名車1台。第三重「會員遊戲獎」，有價值約4444元的會員點數等。

「開運福袋」：全台限量21萬包，內含5個品項包括熱賣零食、糖果、餅乾、飲品、日用品及刮刮卡1張。

「發財卡」：全台限量34萬張，內除含刮刮卡享有三重中獎機會外，更加碼於「即刮即中」推出「發財卡」限定4000名百元購物金立即刮機會，第二重「序號抽獎」再推3名10萬元現金獎，同樣也有零食、日用品組合。