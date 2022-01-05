罷昶投票倒數4天　英系力挺林昶佐「留下名列前茅的立委」

▲英系成員今天一早集結陪林昶佐站路口。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍立委林昶佐遭遇罷免亂流，近月展開密集站路口、掃街拜票行程，民進黨立委陳明文、管碧玲、羅致政、莊瑞雄等英系要角今（5日）一早率領全台英系公職和市議員新人相挺。林當場細數和與會者共同合作的服務案件及法案，直言要用問政成績一一回應罷免團體質疑，並隔空嗆聲說，現在地國民黨籍里長都公開表態反罷免，「如果罷免理由不存在，找再多人來站台都是偏離罷免制度本質。」

民進黨英系立委今天上午7點多就在台北市愛國西路口集合，包括陳明文、管碧玲、羅致政、莊瑞雄、王美惠、邱泰源、吳玉琴、江永昌、蔡易餘均與會力挺，縣市議員洪健益、張茂楠、陳慈慧、廖宜琨、鄭宇恩和有志角逐2022市議員提名的新人陳嘉行（焦糖哥哥）、何孟樺、黃柏瑜、陳霖翰、胡仁順、陳聖文、黃琳、林金樺，以及謝孟羽等人也從各地趕赴台北，高舉「不同意罷免」標語陪林昶佐站路口。

林昶佐今天上午受訪說，罷免方最常批評他「不做在地服務」，而他一一用問政成績回應，例如他曾與今天與會的羅致政協助處理萬華區「九號基地」眷舍的問題，2018年推動婚姻平權修法時，陳明文、管碧玲也率先連署法案表達支持。

陳明文當場大讚說，林昶佐認真問政、堅持台灣價值，尤其勤跑基層也是他長久以來與地方互動的狀況，所有英系立委站出來，就是希望林能留在立院，繼續一起打拼；羅致政補充，過去6年他與林在外交及國防委員會共事，幾乎都是第一個和第二個去簽到的，而林經常在質詢完後立刻回選區服務，兼顧立院表現和地方服務，「名列前茅的立委」。

莊瑞雄則開玩笑稱林昶佐是「巨星」，直言昨天陪同林掃街拜票，所有攤商反映熱烈，今天立院好同事在最後一週再陪他「衝一波」，盼這幾天再努力一下，讓林留在立院。

此外，對於林昶佐今天晚間將出席公辦電視罷免說明會，林說，這幾個禮拜行程緊湊，所以尚未特別準備，將會整理這幾週舉行客廳會時向民眾說明的內容，把議題說明清楚，希望可以用非常扎實的問政成績，爭取每一張選票。

媒體也問及，今天台北市議員鍾小平將與部分國民黨北市議員同台，是否擔心藍軍力量加持，左右罷免選情？林昶佐直言，不管罷免團體要找任何人站台，還是先跟他們自己國民黨的在地基層里長了解一下，這幾年其問政成績是否如鍾等人所說，「這幾天藍營的里長都在電視上肯定我們的問政成績和在地服務，反對罷免，如果罷免理由不存在，找再多人來站台都是偏離罷免制度本質。」