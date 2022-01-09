中二補選、罷昶案今投票！　預計晚間6：30揭曉結果

▲中二補選以及罷昶案今天投票。（圖／記者白珈陽攝）

記者張靖榕／綜合報導

歷經連日來造勢拜票，台中第二選區立委補選以及台北市第五選區立委林昶佐罷免案，於今（9日）展開投票。中二選區立委補選候選人，分別為民進黨林靜儀，以及國民黨顏寬恒，選委會預估今晚6點30分至7點揭曉選舉結果。

林靜儀 VS. 林寬恒

台中第二選區為沙鹿、烏日、大肚、龍井、霧峰五區，選舉人數共29萬5985人。雙方在選前之夜都舉行大型晚會造勢，林靜儀在烏日的晚會訴求讓全台灣看見，要在中二選區打破黑金，她意有所指地表示，立委不該是堆疊財富和翻弄資源的途徑，家族利益更不該擺在公眾利益之前。

前立委陳柏惟在2020年選戰苦勝對手嚴寬恒，2021年以小票數差距遭罷免，此次補選過程中全力輔助林靜儀，昨晚他也現身晚會，激動喊話「這次換我們讓一個人（顏寬恒）輸兩次」、「明天我們會光榮回來」！

總統蔡英文則是晚會壓軸，她呼籲中二選民以手中的一張票，告訴那些為政治計算而頻頻發動罷免的有心人士，不給他們機會讓台灣亂下去，「台灣要團結」，「用心為在地服務，才是真正的在地。」

顏寬恒選擇穩固沙鹿票倉，晚會主軸主打在地服務和對抗惡質選舉。台中市長盧秀燕與國民黨中市立委紛紛到場造勢，晚會在盧秀燕上台時達到高潮。

盧秀燕高呼「唯一支持顏寬恒」、「挺會做事的人」、「把顏寬恒送進立法院操」。高金素梅、江啟臣、楊瓊瓔等人也到場，細數顏寬恒過去擔任立委時的政績，強調顏寬恒是一位看得到、找得到、用得著的民意代表。朱立倫也到現場，不過未上台，將舞台留給群眾。

林昶佐罷與反罷

無黨籍立委林昶佐與「罷昶」總部昨分別舉辦晚會。「罷昶」總部晚會上，中廣董事長趙少康現身，痛批台灣疫情嚴重，總統蔡英文連機場都守不好，還要來萬華輔選，「一個總統這麼閒嗎？國家大事都不用管？」強調罷昶案不只罷昶，更是給蔡英文、民進黨顏色看看。

林昶佐晚會上則由蔡總統和副總統賴清德站台，晚會訴求「終結惡戰」，蔡英文表示很多人問為何要挺無黨籍的林昶佐，她說「台灣人疼惜好人才沒有在分黨派」，強調林昶佐國會評鑑第一、認真做事，一定要留在國會繼續為台灣拚，「告訴那些為政治利益發動罷免的人，我們不要台灣繼續亂下去！