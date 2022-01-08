「不讓台灣再亂下去！」　蔡英文：有人為黨派利益要拉下林昶佐

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案將在明天投票，林昶佐今（8日）晚在萬華龍山寺前封路舉行「終結惡戰、團結之夜」造勢活動，身兼民進黨主席的總統蔡英文壓軸登台力挺說，唯有終結惡意罷免，台灣才能安定、全心全力面對挑戰，並嗆罷免方為了黨派的利益、個人的權力，要拉下第一名的立法委員，「告訴那些為政治利益發動罷免的人，我們不要台灣繼續亂下去！」

▲蔡英文今天北上力挺林昶佐。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

蔡英文今天晚間結束台中市第二選區立委補選候選人林靜儀競選之夜活動後，北上參加「終結惡戰、團結之夜」造勢，直言現在國家需要團結面對挑戰，因為如此，她今天一定要來為林昶佐加油打氣，因為唯有終結惡意罷免，台灣才能安定、全心全力面對挑戰。

蔡英文表示，「我們都想不出來為什麼要罷免林昶佐的理由」，不知道為什麼有人想要罷免這麼優秀、全亞洲唯一一位被美國邀請參加民主峰會的國會議員，她直言，罷免是人民的權力，但不能是政治鬥爭工具，有人想要用較低的門檻，拉下獲得過半選票的立法委員，所以一定要用手中的選票遏止沒有正當性、只為政治計算的罷免。

「為了黨派的利益、個人的權力，要拉下第一名的立法委員，這些通通沒有道理」，蔡英文說，台灣現在正面臨疫情、經濟轉型、能源轉型、氣候變遷、外面威脅等挑戰，必須集結所有力量因應變局，沒有正當性的罷免案讓社會沒有辦法團結，更分散民眾的注意力，沒有辦法全心全意面對挑戰，這將弱化台灣、錯失在變局中的機會。

最末，蔡英文呼籲民眾要支持林昶佐，讓台灣可以全心全意團結面對挑戰，「告訴那些為政治利益發動罷免的人，我們不要台灣繼續亂下去！要用這一次投票的結果，來拒絕不正當的罷免！守護民主、守護台灣，讓林昶佐繼續為大家拼！投完票，終結亂象，大家士農工商台灣過好年。」