3男酒後騎車闖南投體育場參加跨年趴　被攔下送警局倒數

▲南投縣跨年晚會於縣立體育場舉行。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣防制酒駕致死、傷得宜，去年先榮獲交通部「金安獎」－「酒後駕駛防制專案」之績優單位，另統計110年全縣酒駕死亡人數7人，也較109年減少3人（下降30%）；南投縣警局續於元旦連假跨年活動期間，動用數百警力加強防制酒駕勤務，跨年當天就於縣立體育場晚會周邊查獲3名酒駕騎士，連假期間取締酒駕違規15件，維護民眾出遊安全。

南投縣警局指出，縣府於去年12月31日舉辦「2022愛在南投星光閃耀」跨年晚會，南投分局布署警力在現場執行維安、交通疏導等勤務；當晚近12點時，3名騎士酒後騎車闖入管制區，遭南投派出所巡佐劉東貴及警員吳耀家攔下，趨近對談時發現3人神色異常、散發濃厚酒味，對其實施酒測都超過0.4毫克，當場依公共危險罪送辦，3名男子只能在警局跨年，日後還要面對刑責。

▲南投縣警局動員警方於跨年晚會現場嚴防酒駕。（圖／記者高堂堯翻攝）

草屯分局也在跨年夜特別安排取締酒駕勤務，草屯所警員於新年1月1日凌晨2時52分許查獲1名酒駕嫌疑人，當天也依公共危險罪移送地檢署偵辦。

▲南投縣110年酒駕事故死亡人數持續下降，榮獲交通部酒駕金安獎。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投縣警局指出，自110年12月31日起至今年1月2日止，共計規劃24班次取締酒後駕車專案勤務，並於易飲酒處所及路段設置24處路檢點，動用數百名警力強化酒駕取締力道，連假期間共計取締酒駕違規15件、移送酒駕案件12件，呼籲駕駛人切勿酒後駕車，並遵守交通規則確保行車安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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