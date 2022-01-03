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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「柯文哲算是政壇大咖」　陳佩琪：難道總統府找不到一間休息室？

記者杜冠霖／台北報導

台北市長柯文哲昨受邀參與元旦升旗，柯文哲在工作人員引導下，先至現場站定位，然而當三軍儀隊演出時，畫面呈現柯文哲獨自一人看著表演，被形容「柯總統閱兵」。對此，柯文哲妻子陳佩琪為柯抱屈，更質疑，台北市長也算是政壇的大咖了，「位置卻跟後來才出現唱國歌的醫護排在一起，請問是什麼考量下的安排呢？」

陳佩琪稍早修改臉書貼文，原文為「台北市長是『政治人物』， 也算是政壇的大咖了，受邀去升旗，位置卻排在跟唱國歌的醫護在一起，請問這是什麼樣考量下的安排呢？」，該句調整為「台北市長是『政治人物』， 也算是政壇的大咖了，受邀去升旗，位置卻排在跟後來才出現唱國歌的醫護在一起，請問這是什麼樣考量下的安排呢？」

陳佩琪指出，前兩天元旦升旗吹40分鐘冷風事件，自己敢保證柯文哲是真的不覺得怎麼樣，甚至是直到那天晚上回到家，關心的電話此起彼落，他才意會到出了什麼事，「這就真的是他的個性，理由是『就他一人吹風而已，也沒影響到市府或他人』。」

陳佩琪表示，昨天他到中部活動，很晚回來應該很累了，但我還是覺得這事太蹊蹺了，所以問他：『到底是幾點幾分該到總統府？』那天跨年回家下車前，就說好是清晨五點30分出門， 40分要到總統府，「升旗不過就是定個時間， 通知官員和來賓什麼時候要前來排排站，時間到了就開始，怎會安排每個人到場的時間不同呢？」

陳佩琪指出，先生是比預定的時間早到三分鐘，但總統府的升旗應該是早就訂下時間的，所以本就是安排市長要在寒風中站立40分鐘？對此柯文哲開玩笑地說：「以我鋼鐵般的意志， 都可以一日雙塔了， 吹40分鐘的冷風算什麼！算了！算了！ 別再講了！」

陳佩琪表示，寒風中站立對他來說不算什麼，也知道他不會在乎，「但市長出去活動，就是代表民選首都市長的身分，再怎麼樣也該有起碼的尊重吧？不尊重市長，就是不把台北市民放在眼裡！」

陳佩琪指出，台北市長是政治人物，也算是政壇的大咖了，受邀去升旗，位置卻排在跟唱國歌的醫護在一起，請問這是什麼樣考量下的安排呢，「他直播有說12月25日要回台大醫院報到，但還有將近一年的時間哩，他目前的身分還是首都市長啊！」

陳珮琪質疑，不管柯是醫生還是市長，既然領唱國歌的80多位醫護因防疫考量須躲進總統府內，「那請問總統府是小到沒有一個容的下首都市長可維持社交距離的休息室嗎？」

陳佩琪總結，這件事情就是『寒風中堅持站好、站滿的是有風度、有格調的市長，但面對的卻是一個無禮、失格，滿滿權謀、算計無數的執政黨。』

陳佩琪表示，民進黨已經結結實實地對台灣人展現了他們永遠可以執政的步數了，日出東方、永遠不敗，台灣民主好不容易走到現在，但這樣的執政黨卻要在台灣這塊土地上十年、百年、甚至萬年執政了，「新年的第一天，他們就秀了『世界看好了，台灣只示範一次』，真是悲哀啊！」

對於元旦典禮位置安排，總統府發言人張惇涵說明，今年總統府元旦升旗典禮首次由5大醫事團體共同主辦，主辦單位加上領唱國歌的防疫英雄，在總統府內準備的人數，即已超過80位人員，因此，基於防疫考量，才比照其他重要貴賓的方式，由工作人員導引，安排柯文哲先至活動場地就位。

張惇涵表示，還原昨天的狀況，總統府貴賓證上通知貴賓到場的時間為05：50前，柯市長抵達總統府的時間約為05：37。其他重要貴賓，例如：參謀總長陳寶餘於05：30左右即已抵達，陳菊是於05：39抵達，游錫堃則於05：46抵達，隨即皆由工作人員引導至活動現場就定位。

張惇涵說明，至於大家所看到的，柯文哲身邊都是空位的畫面，這是因為安排站位在柯市長身旁的貴賓，是主辦單位5大醫事團體代表；而這些代表是在06：20左右，與總統、副總統一起至現場就位。

張惇涵解釋，還原現場，在06：03三軍儀隊操演時，除了總統、副總統及主辦單位5大醫事團體代表以外，其他已經到場的重要貴賓，都已在現場站定位，盼各界不要誤解。

張惇涵強調，對於重要貴賓蒞臨國家重大慶典，總統府皆由衷感謝並予以接待，不會有所謂的政治考量，「若活動安排有不周延之處，總統府願再次表達，希望柯市長能夠諒解。總統府感謝柯市長昨日的出席，並感謝北市府各單位辛苦的工作人員，對於總統府元旦升旗典禮的支援協助。」

▼元旦升旗人員配置。（圖／總統府提供）

▲▼元旦升旗人員配置。（圖／總統府提供）

▼陳佩琪臉書談柯文哲元旦事件。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

▲▼陳佩琪臉書談柯文哲元旦事件。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

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