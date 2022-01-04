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101完工前「台北在哪跨年」　過來人點名3地點：人多到要爬牆

▲▼2022台北101跨年煙火秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲2022台北101跨年煙火秀。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／趙蔡州報導

台北101自建成後即成為台北重要地標與觀光景點之一，也是每一年跨年的熱門地點之一，不過有網友好奇，台北101於2004年竣工，那還沒有完工之前，大家都在哪裡跨年，貼文一出立刻釣出許多網友熱烈討論。

網友在批踢踢八卦板表示，台北101大樓是2004年竣工的，當時他的年齡還很小，幾乎沒有什麼印象，所以就好奇「沒有台北101的時候，台北跨年晚會都辦在哪啊，那時候有煙火嗎」？

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貼文一出立刻引發網友熱議，有許多台北人表示，「都辦在市政府啊」、「最早應該是中華體育館」、「最早就滾石在中華體育館辦」、「中正紀念堂以前五月天唱現場免費的」、「當時是中正紀念堂、市政府兩大場，然後總統府也辦過」。

也有人說「中正紀念堂最早吧，然後隔壁總統府也有辦，當年中正紀念堂整個擠爆，一堆人爬圍牆」、「去過總統府跟中正紀念堂，後來都在101」、「市政府呀，以前阿扁還在跨年變裝超人過」。

根據維基百科資料，滾石唱片公司1986年集結旗下歌手，在中華體育館舉行演唱會，被視為台灣第一場跨年演唱會，直到1994年2月9日（春節）宜蘭縣全國首創，由地方政府舉辦的官方跨年活動，此後各縣市政府也陸續舉辦跨年晚會。

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