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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲不在意府外獨站40分　陳佩琪揭他歷來最抓狂是這件事

記者杜冠霖／台北報導

台北市長柯文哲昨受邀參與元旦升旗，柯文哲在工作人員引導下，先至現場站定位，然而當三軍儀隊演出時，畫面呈現柯文哲獨自一人看著表演，被形容「柯總統閱兵」。對此，醫師陳佩琪表示，柯根本不在意這件事，陳也列出柯文哲從政來最抓狂的幾件事，其中疫情期間「不疫調、不隔離」的傳言最讓柯文哲發火。

陳佩琪表示，柯最生氣的無庸置疑，是前陣子被說北市府『不疫調、不隔離』，這種說法不但攻擊他個人，也汙衊了整個疫調團隊，他聽了當然生氣，「記得那天他看到某政論節目，聽到徐XX名嘴的言論，氣到拿電話大聲跟幕僚說要告這個人。」

陳佩琪形容，當時柯的聲音大到自己都從廚房跑出來探究竟，「後來據我所知是沒真的去告啦，應該是幕僚跟他說好多台的節目跟好多個名嘴都這樣說，要告也告不完，所以才打消主意吧。」

陳佩琪表示，其次是讓他有點火，像『丁丁牛肉麵』事件，柯文哲那天被請去行政院開萊豬應變會議，好心怕對方應變不及，所以先送資料給對方參考，但人家不想做不打緊，還在他前腳踏出政院，後腳就緊接著作梗圖、開記者會攻擊市府和商家，不過這事之所以沒讓他很生氣，是因為他說沒差，人家不做（萊豬標誌），北市府自己做就好了。

陳佩琪指出，至於被影響到的商家，就找機會幫他們多多宣傳就好了，就因為沒影響到多少，所以他也沒多生氣，只是後來不知檢討的人，還以公帑統編買牛肉麵請客，搞到自己官位都丟了。

陳佩琪表示，至於比牛肉麵事件稍讓他火大一點的，就是環南市場事件了，記得環南爆發群聚的那天清晨，柯文哲和副市長黃珊珊、聯醫副院長璩大成都已經熱線你我他一晚了，隔天接到說中央要一起開會的訊息，於是市府上下大家團結一心，無不卯起勁來做事。

陳佩琪指出，黃珊珊還特地喬了一間環南的小型會議室做為開會場地用，沒想到中央派人說「開會不用會議室」、「外頭走廊站著，讓記者一邊拍照、一邊開會」，起初大家都不知道這是哪種新招的開會法，後來媒體畫面出現立委林昶佐恭迎陳時中，然後自己拿麥克風嗆市長，卻反被自治會長嗆回去的事件。

陳佩琪表示，當時大家才恍然大悟，知道所謂的「站著開會、讓記者拍照」是怎麼回事。事件發展在柯文哲的意料之外，所以他也不怎麼生氣，還霸氣的說「醫生市長，防疫不用求人，人家沒心思要做的，自己來就好」，所以只算是讓他稍微有點生氣的事件而已。

▲台北市長柯文哲元旦於總統府一人升旗。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

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