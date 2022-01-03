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新年新希望！　蔡正元列出藍營2020五大敗因：2022要總結歷史教訓

▲▼國民黨公投開票後記者會 朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

2020年，國民黨歷經總統大選慘敗、高雄市長韓國瑜遭到高票罷免、四大公投被大逆轉，政黨民調更一路在低谷徘徊，甚至一度與民眾黨黃金交叉、流年不利，將邁入2021年，前國民黨立委蔡正元也列出2020年藍營五大敗因，更期許「2022年要總結歷史教訓、2024年現在不必想太多。」

蔡正元列出2020年國民黨大敗的原因，包含：

1.一國兩制台灣方案提出，蔡英文全力攻擊奏效。

2.香港反送中暴動、「今日香港 明日台灣」口號響遍全台。

3.韓國瑜被提名後突然失去動能，競選步驟亂無章法。

4.中美鬥爭明朗化、親美抗中保台成爲輿論主流，國民黨九二共識落爲廢紙。

5.國民黨不分區立委名單，遭到黨內外抨擊。

除大敗原因，蔡正元也列出2018年韓流強勢崛起、帶領國民黨縣市首長選舉大勝因素，包含：

1.吳音寧事件，掀起年輕人討厭民進黨的風潮。

2.高雄大水淹出五千坑，摧毀高雄人對綠色執政的信心。

3.蔡英文刪砍軍公教退休金，引發軍公教強烈不滿。

4.民進黨提名姚文智要殲滅柯文哲，刺激全台柯文哲粉絲投給國民黨。

5.韓國瑜的北漂視頻，扭轉北漂高雄人的投票傾向。

前立委邱毅表示，再過十幾天，看中二選區立委補選和林昶佐罷免案的結果，如果這兩仗，國民黨又完敗，大概情勢就明朗可預判了，「我認為根本不必等2024，八成以上就是賴清德了。」

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