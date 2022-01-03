　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓先生來敲門！上萬支持者再現韓流　綠委：朱主席再不開門要被破門了

▲▼韓國瑜新書發表會。（圖／記者周宸亘攝）

▲韓國瑜新書發表會。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

前高雄市長韓國瑜在遭到罷免後投身公益，將自身經驗收錄在《韓先生來敲門》一書。韓國瑜昨（2日）在台北舉辦新書見面會，吸引上萬韓粉共襄盛舉，對此，民進黨立委林俊憲表示，現在沒有人能號召國民黨，因此韓國瑜覺得復出時機成熟，「韓先生已經來敲門，朱主席敢不敢應門呢？」

林俊憲表示，2020年國民黨在韓國瑜率領之下迎來了史上最大挫敗，將近兩年的時間裡，國民黨都在所謂的「療傷期」，企圖與韓國瑜切割，想要重新打造一個不受韓流影響的國民黨，江啟臣如此，朱立倫亦是如此，不過這些嘗試很顯然是失敗了，「我想這也正是韓國瑜看準時機，選擇在此時復出的重要原因。」

林俊憲分析，國民黨的敗筆就是沒有一個人可以代表國民黨、沒有一個強力的領導中心。朱立倫、趙少康說了算嗎？顯然不是，甚至羅智強、黃士修的言論能代表國民黨嗎？好像也可以，公投是大選前最後一個國民黨團結的機會，但並沒有成功，沒有人能號召整個國民黨，韓國瑜便覺得時機成熟了，該由他出來一統天下了。

林俊憲指出，韓國瑜已經給過國民黨機會了，給了國民黨兩年的時間在沒有他的情況下重新團結振作起來，結果仍然是一盤散沙，沒有人能取代他當年「一人救全黨」的地位。

林俊憲表示，就如同他的新書《當韓先生來敲門》，韓國瑜離家兩年了，眼見家中被朱立倫這些人搞得一團亂，決定回來好好整頓一番，「如果朱主席不開門的話，屆時就不是只有敲門這麼簡單了，可能會被韓粉破門而入也不一定！」

針對外界揣測出書之後將宣布下一步，韓國瑜直言「不會」，但之前選舉時大家那麼熱情，後來離開高雄之後，什麼都不做也很兩難，所以就是希望盡一點微薄之力關心弱勢族群。

儘管韓國瑜稱參選說法「無稽之談」，但韓選在這時機點復出，仍可能牽動藍營2022選戰布局，過去韓國瑜在2018年強勢崛起，讓藍營艱困選區之一的高雄綠地變藍天，就是倚仗「韓流」的堅實相挺，此次新書見面會再現韓流盛況，將成為韓國瑜再起的關鍵之一。

ET快訊
678萬賣房驚見「養眼一幕」　2.7萬人鑑賞：胸宅好亮
快訊／賓士撞聯結車！乘客衝破擋風趴引擎蓋　1命危2傷
快訊／索沙新球季轉戰桃猿！　領隊證實：談約很順利
獨／小姊姊全口牙醫療費破百萬　這間診所霸氣全包了
快訊／台74車禍！　雙向回堵2km紫爆
快訊／台大生休學拍A片　木子小姐驚傳離世　
獨／阿嬤苦守加護病房外！家當、慢性藥帶身上　啃餐包不敢離半步

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

于北辰退黨挺林靜儀　民進黨：藍營與地方黑金靠攏讓忠貞黨員心寒

韓國瑜新書發表會粉絲爆棚　許智傑：朱立倫總統夢岌岌可危

韓先生來敲門！上萬支持者再現韓流　綠委：朱主席再不開門要被破門了

顏清標坐鎮28小時保障原民權益　高金素梅「還人一斗」力挺顏寬恒

快訊／Omicron傳染力高！侯友宜籲防疫旅館業者「全面接種第三劑」

物價上漲！今年電費也會漲？　王美花：4月審議相關成本

中油台電捐贈地方金額多寡怎麼算？　王美花曝2種方式敦親睦鄰

高雄人+1！王浩宇戶籍遷入三民區　林于凱嗆：別把選戰變魷魚遊戲

顏家招待所佔用140㎡國有地　國產署訴請拆屋還地再告竊佔罪

于北辰堅持退黨挨批背骨　「我受國家栽培、不是黨」

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

ELLA炸場嗨唱《三天三夜》 《來個蹦蹦》勁寶開頭有夠可愛

品冠8歲兒唱《門沒鎖》爆紅　「虎子無犬父」遺傳美聲

台中中國附醫商圈滷味店突氣爆　震退2巡邏員警！下秒衝進店救人

台中滷味店氣爆瞬間畫面曝！2員警就在現場...衝店內搶救老闆娘

驚悚瞬間！聯結車「撞破」分隔島　釀13車連環撞...女駕駛目擊尖叫

于北辰退黨挺林靜儀　民進黨：藍營與地方黑金靠攏讓忠貞黨員心寒

韓國瑜新書發表會粉絲爆棚　許智傑：朱立倫總統夢岌岌可危

韓先生來敲門！上萬支持者再現韓流　綠委：朱主席再不開門要被破門了

顏清標坐鎮28小時保障原民權益　高金素梅「還人一斗」力挺顏寬恒

快訊／Omicron傳染力高！侯友宜籲防疫旅館業者「全面接種第三劑」

物價上漲！今年電費也會漲？　王美花：4月審議相關成本

中油台電捐贈地方金額多寡怎麼算？　王美花曝2種方式敦親睦鄰

高雄人+1！王浩宇戶籍遷入三民區　林于凱嗆：別把選戰變魷魚遊戲

顏家招待所佔用140㎡國有地　國產署訴請拆屋還地再告竊佔罪

于北辰堅持退黨挨批背骨　「我受國家栽培、不是黨」

于北辰退黨挺林靜儀　民進黨：藍營與地方黑金靠攏讓忠貞黨員心寒

台中國美館打卡新亮點！魔幻氣球泡泡白天超好拍　越夜越浪漫

快訊／板橋休旅車拒攔檢衝撞　警連轟7槍仍被逃全力圍捕中

喝酒聊天爆衝突　他抄園藝鏟重擊友人頭部致死！殺人罪送辦

女學生淪洩慾工具！　回家慘遭囚禁農舍18天「3男輪流性侵」

現包現蒸猴賽雷！新北飯店星級港點　必點櫻花鮮蝦炒飯、水晶餃

韓國瑜新書發表會粉絲爆棚　許智傑：朱立倫總統夢岌岌可危

原物料成本狂飆「漲不停」！家樂福首表態：絕對不會第一個喊漲

台東男「雙黃線超車」民眾一路尾隨報警　酒測值0.8慘了

元旦連假國道車流較去年增3.9%　每日肇事件數平均達130件

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

政治熱門新聞

台北熊好券第二波中籤率33.8％　下午2點前自動派發「可馬上用」

快訊／韓國瑜宣布「新身份」　上萬韓粉High翻

快訊／北市防疫旅館爆2例本土Omicron　侯友宜下午急召會議

自主健康管理6天才染疫！北市大同區30多歲男確診　曾到超商、早餐店

柯文哲府外獨站40分　民眾黨要蔡英文道歉：羞辱市長就是羞辱台北市民！

LIVE／北市第二波「熊好券」抽籤

名嘴爆韓國瑜復出背後金主是他

柯文哲獨站40分　黃暐瀚指一關鍵

本土疫情緩　陳時中調度部會難

立陶宛遭中國打壓　台灣相挺！2萬瓶酒全包了

韓國瑜人氣超旺　朱立倫要頭大了

老虎裝穿反被譏 　顏寬恒回應了

「1500萬劑BNT打不完啦！」　國民黨列林靜儀8大爭議言論

顏家招待所佔用140㎡國有地　國產署告竊佔罪

更多熱門

相關新聞

于北辰堅持退黨挨批背骨　「我受國家栽培、不是黨」

于北辰堅持退黨挨批背骨　「我受國家栽培、不是黨」

國民黨黃復興黨部轄下黃國園黨部前主委、退役少將于北辰，在2021年的最後一天，宣布退出國民黨，被藍營支持者批評「背骨」。對此，于北辰今上廣播節目解釋為何退黨，並表示，自己一輩子受「國家」栽培，不是黨，軍人是效忠國家，「雖然退出國民黨，但愛國之心一樣不變。」

于北辰36年黨齡仍退黨　王浩宇爆「跟2020年不分區名單有關」

于北辰36年黨齡仍退黨　王浩宇爆「跟2020年不分區名單有關」

韓國瑜選桃園PK陳時中？　邱毅勸放棄

韓國瑜選桃園PK陳時中？　邱毅勸放棄

韓國瑜「新身份」復出　陳其邁祝福

韓國瑜「新身份」復出　陳其邁祝福

柯文哲「罰站40分鐘」　朱立倫：以後誰敢參加總統府活動？

柯文哲「罰站40分鐘」　朱立倫：以後誰敢參加總統府活動？

關鍵字：

韓國瑜國民黨朱立倫林俊憲

讀者迴響

熱門新聞

9m88客串《華燈2》被罵演技尬爆！她2聲明揭幕後真相

星光幫歌手改當冷氣工！遭指夢碎親回應

肚痛吃藥撐！30歲女「一睡叫不醒」　醫嘆：流血流到死

割包皮有多痛？「疼痛等級PK」結果驚呆網

《麻辣》女星患子宮頸癌「熬38次放化療」

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

劉品言曝小姐私照　網入戲指認兇手

女友胖25kg「跨年逼婚」　他不敢娶：破70太超過了

金曲歌后開唱「離奇大走音」！

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！

台北熊好券第二波中籤率33.8％　下午2點前自動派發「可馬上用」

酒駕撞毀一家四口　林阿嬤理髮賺錢顧兒孫

火葬場忘記了！男遺體放1個月　腐爛到全家崩潰

大媽拿鑰匙狂刮特斯拉！哨兵模式全都錄

台大生休學拍A片！網紅木子小姐傳離世

更多

最夯影音

更多
台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」
跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面