韓先生來敲門！上萬支持者再現韓流　綠委：朱主席再不開門要被破門了

▲韓國瑜新書發表會。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

前高雄市長韓國瑜在遭到罷免後投身公益，將自身經驗收錄在《韓先生來敲門》一書。韓國瑜昨（2日）在台北舉辦新書見面會，吸引上萬韓粉共襄盛舉，對此，民進黨立委林俊憲表示，現在沒有人能號召國民黨，因此韓國瑜覺得復出時機成熟，「韓先生已經來敲門，朱主席敢不敢應門呢？」

林俊憲表示，2020年國民黨在韓國瑜率領之下迎來了史上最大挫敗，將近兩年的時間裡，國民黨都在所謂的「療傷期」，企圖與韓國瑜切割，想要重新打造一個不受韓流影響的國民黨，江啟臣如此，朱立倫亦是如此，不過這些嘗試很顯然是失敗了，「我想這也正是韓國瑜看準時機，選擇在此時復出的重要原因。」

林俊憲分析，國民黨的敗筆就是沒有一個人可以代表國民黨、沒有一個強力的領導中心。朱立倫、趙少康說了算嗎？顯然不是，甚至羅智強、黃士修的言論能代表國民黨嗎？好像也可以，公投是大選前最後一個國民黨團結的機會，但並沒有成功，沒有人能號召整個國民黨，韓國瑜便覺得時機成熟了，該由他出來一統天下了。

林俊憲指出，韓國瑜已經給過國民黨機會了，給了國民黨兩年的時間在沒有他的情況下重新團結振作起來，結果仍然是一盤散沙，沒有人能取代他當年「一人救全黨」的地位。

林俊憲表示，就如同他的新書《當韓先生來敲門》，韓國瑜離家兩年了，眼見家中被朱立倫這些人搞得一團亂，決定回來好好整頓一番，「如果朱主席不開門的話，屆時就不是只有敲門這麼簡單了，可能會被韓粉破門而入也不一定！」

針對外界揣測出書之後將宣布下一步，韓國瑜直言「不會」，但之前選舉時大家那麼熱情，後來離開高雄之後，什麼都不做也很兩難，所以就是希望盡一點微薄之力關心弱勢族群。

儘管韓國瑜稱參選說法「無稽之談」，但韓選在這時機點復出，仍可能牽動藍營2022選戰布局，過去韓國瑜在2018年強勢崛起，讓藍營艱困選區之一的高雄綠地變藍天，就是倚仗「韓流」的堅實相挺，此次新書見面會再現韓流盛況，將成為韓國瑜再起的關鍵之一。