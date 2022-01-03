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韓國瑜新書發表會粉絲爆棚　許智傑：朱立倫總統夢岌岌可危

▲▼韓國瑜新書發表會。（圖／記者周宸亘攝）

▲前高雄市長韓國瑜舉辦新書發表會。（圖／記者周宸亘攝）

記者林銘翰／台北報導

前高雄市長韓國瑜2日舉行新書見面會，吸引大批支持者熱情捧場，民進黨立委許智傑3日表示，可見韓國瑜仍在政壇有一席地位，民進黨完全不擔心，反倒是國民黨朱立倫才岌岌可危，「想必2024年朱立倫的總統夢，將面臨很大的挑戰」。

韓國瑜2日下午在台北市大安森林公園舉行「善良微光見面會」，許久未公開露面的他人氣依舊，韓國瑜也正式公開宣布成立「典亮慈善基金會」，未來將擔任基金會董事長。

對此，許智傑3日受訪時表示，昨天韓國瑜展現了超高的人氣，尤其韓粉的凝聚力跟熱度，都比一般政治人物高出許多，可見沉寂的這段時間的韓國瑜，仍在政壇有一席地位。

許智傑也說，民進黨完全不擔心，反倒是朱立倫才岌岌可危，昨天簽書會的氣勢，完全大勝國民黨主辦的公投說明會，不用許多縣市長和的地方民代動員，韓國瑜的支持者都是自發性自費包車，前往給韓國瑜溫暖，「想必2024年朱立倫的總統夢，將面臨很大的挑戰」。

許智傑強調，民進黨給予最高的祝福，尤其現在韓國瑜投身做公益、擔任基金會董事長，希望可以扭轉他以前酗酒、苦民所苦睡到中午、韓總機等相當不莊重的印象，不然韓國瑜只剩下老招，沒有與時俱進，更無法獲得年輕人的共鳴，這樣要重新競選公職，恐怕還是相當有難度的。

另外，朱立倫3日受訪時則表示，對國民黨來講，他會希望每一個同志都好，每一個同志都更強，每一個同志都受到更多的歡迎，他會非常開心、正面地看待每一件事情。

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