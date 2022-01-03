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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

于北辰堅持退黨挨批背骨　「我受國家栽培、不是黨」

▲▼前陸軍少將于北辰接受廣播節目專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

▲前陸軍少將于北辰接受廣播節目專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨黃復興黨部轄下黃國園黨部前主委、退役少將于北辰，在2021年的最後一天，宣布退出國民黨，被藍營支持者批評「背骨」。對此，于北辰今上廣播節目解釋為何退黨，並表示，自己一輩子受「國家」栽培，不是黨，軍人是效忠國家，「雖然退出國民黨，但愛國之心一樣不變。」

對於為何退出國民黨，于北辰解釋，因為理念不合，國民黨已經忘記反共，未來選舉（總統），絕不可能贏。過去幾年來屢屢提出建言，卻不被黨中央採納，然而每每提出批評，就要被國民黨支持者嗆聲，叫他滾出國民黨，「這讓我心灰意冷，決定離開。」

于北辰近一年來被視為黨內烏鴉，常在政論節目批評藍營決策，但藍營抗爭活動都看的到他的身影，前年為了杯葛監察院人事時，藍營黨團立委衝進立院揚言占領3天3夜，隔日就被民進黨立委強力清場，整場抗爭僅20小時即宣告失敗。當時被國民黨黃復興黨部叫來支援的于北辰號召200人北上，在立法院後門死守3天。

事後，于北辰開直播痛批，沒有人來和他們聯絡，抗議期間也不見任何立委關心，他們完全不知道議場內的情況，「我們皮癢欠太陽曬嗎」，甚至回報狀況還被嗆「如果國民黨有錢有人我要你幹什麼」，當時于氣得大罵「我真的超不爽」。

于北辰透露，讓他決定退黨的最後一根稻草，就是去年十月收到恐嚇要殺害妻子的e-mail，報案當天就收到警政署長陳家欽的電話，陳家欽說總統蔡英文、院長蘇貞昌非常關心此案，「他們還說我是因為『愛國』而被恐嚇，國家絕不能容忍。相較於政府的關心，藍營、軍方，無一人關心，令他心寒。」

近期于北辰拍影片挺中二選區候選人林靜儀，為中二選情丟下一顆震撼彈，對於挺林靜儀原因，于北辰解釋，去年六月太太擔心打AZ會有後遺症，不敢施打。於是節目錄影時帶太太去攝影棚，由林靜儀親自解說，讓她放心，而後施打。這次宣布退黨之後，林靜儀也立刻打電話來慰問，「所以才想為她錄一段影片，我已經退黨，幫林加油沒有問題，太太也支持。」

于北辰表示，自己一輩子受「國家」栽培，不是「黨」栽培。軍人是效忠國家，而不是黨。身為中華民國的軍人，退伍那天，還穿著制服，坐在客廳，直挺挺，撐過半夜12點，「我效忠中華民國，雖然退出國民黨，但愛國之心，一樣不變。」

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