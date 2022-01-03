澎湖居民皮膚紅癢真相曝！詭異流行嚇壞眾人　顯微鏡抓到元兇了

▲去年在澎湖9月份大流行的詭異紅疹皮膚病，醫生採樣。（李志宏提供）。

記者吳奕靖／高雄報導

去年9月底10月初在澎湖發生的「詭異皮膚病」，現在找到兇手了！高雄長庚醫師李志宏依據紅疹皮膚檢體的證據，確定紅疹與毛毛蟲剛毛經由空氣傳播接觸到人體皮膚所導致。

去年9月30號李志宏醫師前往澎湖，剛當地皮膚科醫師許宗仁研究之後，首先認定紅疹不會傳染，並且初步推測與毛毛蟲的剛毛接觸較相關，但仍無法排除其他外在的蟲、草、花引起的可能性。所以透過採樣之後，用快乾膠以非侵入性方式取得紅疹皮膚角質層，並帶回毛毛蟲作電子顯微鏡及生化分析。

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▲紅疹皮膚經電子顯微鏡及生化分析，看到毛毛蟲剛毛穿刺造成的微小細孔。（李志宏提供）

▲患者紅疹皮膚角質層跟毛毛蟲剛毛的超微結構，可看到剛毛上有許多顆粒狀物。（李志宏提供）。

掃描式電子顯微鏡由中山大學蔣酉旺老師及林義銘博士完成。毛毛蟲剛毛的超微結構，可以看到毛的底部有一個突出物，毛上面有許多小刺，且附著有許多顆粒狀物。依照皮膚角質層的神經傳導物質質譜儀分析結果，證實這紅疹是皮膚對外界的過敏反應。

毛毛蟲皮膚炎原來是春夏四五月較多(毛毛蟲生長季)，但是去年9月是歷史上的高熱，導致在中秋前後毛毛蟲大發，澎湖8月暴雨、9月暴熱，草木生長及蟲類大發，加上9月底新冠病毒疫情稍緩造成中秋報復式旅遊人潮，才是導致暴發性空氣傳播毛毛蟲皮膚炎的原因，高雄長庚醫院及中山大學提出紅疹由毛毛蟲剛毛引起的超微構造及生化證據，解開流行性紅疹的成因，減少大眾不必要的恐慌。