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中油台電捐贈地方金額多寡怎麼算？　王美花曝2種方式敦親睦鄰

▲▼經濟部長王美花接受網路節目專訪。（圖／《震傳媒》提供）

▲經濟部長王美花接受網路節目專訪。（圖／《震傳媒》提供）

記者杜冠霖／台北報導

台電、中油、中鋼各捐助8千萬給高雄市政府改建壽山動物園引發爭議，對此，經濟部長王美花今（3日）上網路節目解釋，中油跟台電一直都有睦鄰經費，總共有兩種方式，第一種是透過既有的電廠還有煉油廠等，按照發電度數或營業績效產生回饋，另一種則是由新建設產生的回饋金。

王美花表示，國營事業一直都有睦鄰經費，且高雄市有許多新建設，可以說是中油、台電的大本營，提供睦鄰、促協金目的就是要促進建設發展。，例如台電在蓋興達電廠的第一、二號的燃氣機組、中油則是蓋永安接收站等各項措施，高雄現在也還有再蓋的新接收站，對國營事業來說，新建設算是在建工程，都會產生回饋金、促協金等，在規定中是本來就有。

王美花說明，在建工程回饋機制，以台電來說有兩種錢，第一是按照工程量，會撥給地方政府，另一種則是透過申請專案方式，高雄壽山動物園就是此類，所以會出現有些縣市拿得比較少的情況，例如新北沒有新建就沒有在建工程要給的回饋金。

王美花舉例，目前桃園大潭要蓋8號、9號機，就是屬於在建工程，也會有一筆促協金。簡單來說，沒有新的設施，就是看發電量等標準來給回饋金，若有新的工程本身就會有促協金。至於金額發放標準，會用工程款的1%以內來計算，工程款若500億，1%就是5億以內。

談到中油捐助計畫可能生變，王美花表示，經濟部國營會有提供要點給台電中油遵循，但台電在這要點之前有自己的辦法，兩者不相違背，而專案申請要經由董事會討論，必須經過董事會許可才行。

對於高雄在地議員質疑基礎建設怎麼會用專案申請方式？王美花說，中油、台電在地方有在建工程，地方若要來申請專案促協金、活饋金，中油跟台電會傾向資本門的支出，「例如壽山動物園，就會是專款專用，相關金流也會比較清楚，中油跟台電會比較好辦理。」

談到8千萬的捐助金額是否合理，王美花指出，目前在建工程的量確實很多，中油最近增加許多天然氣建設，而編列睦鄰經費、回饋金的目的就是要促進建設發展，且各建設除了要先通過環評，也需要跟地方政府溝通，其實是相當吃力的工作。

而中油跟台電目前處於虧損狀態，此時仍捐助8千萬促協金引起爭議，對此，王美花解釋，這是兩回事，還是要先蓋新的電廠等措施來促進建設，不能說因為虧損就不履行，因為這些建設都是蓋好了之後才能營運，才能變成生財的工具。

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關鍵字：

中油經濟部王美花高雄

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