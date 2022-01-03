獨／高雄酒駕撞斷小姊姊全口牙　重建費破百萬這診所霸氣全包了

▲高雄市長陳其邁先前赴高雄長庚探視遭酒駕男黃子洋撞傷的姊妹花。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄BMW男黃子洋上月26日酒後開車撞上林姓一家四口，導致37歲的媽媽范女送醫不治，爸爸跟2姊妹也受到重傷，其中姊姊全口牙齒幾乎被撞斷，而坊間植牙一顆要價6-8萬，初步評估全口重建植牙費用絕對破百萬。所幸有牙醫診所看到消息後主動聯繫，也霸氣宣布要贊助林姓姊姊往後3-4年的醫療費用，幫助她能夠正常咀嚼、重拾自信。

▲高雄市長陳其邁先前赴高雄長庚探視遭酒駕男黃子洋撞傷的小姊妹。（圖／高雄市政府提供）

高雄市長陳其邁今天接受聯訪時表示，林姓一家人在健保以外的醫療費用，會由長庚和大同醫院負責處理，他並透露好消息，其中有一位傷者姊姊牙齒有需要做重建，醫療費用已有一位醫師會來捐贈。後續將協調家屬提供帳戶，社會局會來協助，請大家放心。

《ETtoday東森新媒體》專訪將要贊助的英倫牙醫體系集團，集團表示，主要是因為醫生們都有兒子、女兒，看到這起酒駕新聞後相當難過，也因此就主動聯繫，表達英倫牙醫體系希望能提供傷者全口重建贊助。

據了解，坊間一顆植牙要價6~8萬，而活動假牙上下全口則要8-10萬元。英倫牙醫集團表示，目前還尚未了解林姓姊姊的牙齒狀況，但已跟家屬連絡上，請她出院後到高雄分院先做全口X光片檢查，並展開後續療程。

▲▼英倫牙醫診所將贊助遭酒駕撞傷姊姊全口牙齒重建。（圖／翻攝自英倫牙醫診所官網）

由於林姓姊姊還未滿18歲，不適合植牙，過渡期間英倫牙醫會請集團的牙醫師林輔誼先幫她做活動假牙，讓她恢復美觀，也能咀嚼食物，並持續追蹤骨頭狀況。等到她18歲之後，再由英倫牙醫集團總院長宋睿丞進行下一步植牙，整體療程約3-4年，費用會由英倫牙醫集團全程贊助。

至於林家人後續醫療費用問題，依據法規，政府僅能針對重大災害提供捐款機制，針對林家人狀況，高雄市社會局表示，可聯繫鳳山社福中心（07-7427247），會協助將捐款相關資訊媒合和提供給家屬。

另外，由於林家人往後的路還很漫長，為了林家阿公、阿嬤後續生活跟經濟著想，林家人也預計周三對外召開記者會，說明林家人現況跟困難，希望能對外爭取大眾捐款幫忙，減輕兩老負擔。