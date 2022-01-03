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投資2百萬拿不回怒報警！海匯國際吸金8億　栽在家管婦手上

記者張君豪／台北報導

台灣「海匯國際集團」在台非法吸金，打著投資保本虛擬貨幣「泰達幣」每月獲利高達5%，換算年利率高達60%招攬民眾投資；海匯國際吸金盤在台灣會員高達2萬名，最低進場門檻1500美金，警方粗估該集團違法吸金超過3千萬元美金、折合台幣約8.28億新台幣，該集團獲利近2千5百萬元；警方去年9月起陸續收網逮捕海匯集團首腦郭女、蘇女等集團成員12人。

▲刑事局偵七大隊破獲海匯國際集團涉嫌投資吸金違反銀行法、證卷交易法；警方逮捕該集團12人移送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊破獲海匯國際集團涉嫌投資吸金違反銀行法、證卷交易法；警方約談該集團12人移送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊破獲海匯國際集團涉嫌投資吸金違反銀行法、證卷交易法；警方逮捕該集團12人移送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊破獲海匯國際集團涉嫌投資吸金違反銀行法、證卷交易法；圖為該吸金集團網頁。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵七大隊第三隊日前接獲檢舉「海匯國際集團」在台非法吸金，該局接獲線報後與北市大安、北投分局、台中市第四分局、共組專案小組，並報請台中地檢署實股檢察官指揮偵辦。

根據被害人出面指控，海匯國際強調以「外匯保證金」、「泰達幣」為投資標的，由郭女（51歲）吳女等人分別在台北市大安區忠孝東路某商辦大樓、台中市西屯區市政北二路NTC國際商貿大樓租用辦公室，甚至設立海匯咖啡廳經營吸金投資，並由蘇女（43歲）、吳女（55歲）擔任講師，邀約民眾上門聽講習並邀約投資。

▲刑事局偵七大隊破獲海匯國際集團涉嫌投資吸金違反銀行法、證卷交易法；警方逮捕該集團12人移送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊破獲海匯國際集團涉嫌投資吸金違反銀行法、證卷交易法；警方搜索查扣部分現金。（圖／記者張君豪翻攝）

警方查出郭嫌等人從2018年起以「海匯國際」集團招收會員吸金、並在2021年改名為DRC集團，加上每次舉辦投資講座、入會邀約都在台北、台中高級商辦大樓內舉行，讓民眾產生該集團實力雄厚錯覺，郭嫌等人強調投資年利率高達60%，投資100萬元第一年就可賺取紅利高達60萬元，加上最低投資門檻僅需1500美金、讓不少民眾趨之若鶩。

其中一女性被害人（60歲）發現，每月分紅5%的紅利有入帳，但後來想領出本金遭到拒絕，女子才發現海匯集團係拿後金補前金、典型的吸金集團，憤而出面向警方報案。

專案小組歷經長期蒐證，在去年9月、12月持拘票搜索票發動兩次行動，並在郭姓主嫌及蘇姓講師住處查扣新台幣約454萬餘元，並查扣犯罪聯絡用手機、筆電、投資教戰守則等資料一批，逮捕該集團共12包含主嫌、講師、業務、幫忙拉下線的投資幹部到案。

警方訊後將偵詢後，認定郭嫌等12人違反《期貨交易法》第82條第1項、第112條第5項第5款「未經許可經營期貨經理、顧問事業」及《銀行法》第29條、第29條之1及第125條「準收受存款」罪嫌解送台中地方檢察署偵辦、郭姓主嫌等人經檢察官複訊後裁定5～30萬元交保候傳。

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