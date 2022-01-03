喝8碗薑母鴨...他開車回家等紅燈睡著！警拍車窗3分鐘才醒

記者高堂堯／南投報導

跨年連假於昨天告終，但似乎仍有民眾餘興未盡：余姓男子今天凌晨與友人聚餐後開車返家，停等紅燈時竟在大馬路上睡著；警方獲報後前往拍打車窗、3分鐘後才把余男喚醒，經酒測顯示0.36毫克，男子辯稱並未飲酒、只是喝了近8碗含酒的薑母鴨，警方訊後仍依公共危險罪嫌將他移送法辦。

▲男子吃薑母鴨酒醉，開車上路後竟停在馬路中央睡著，警方到場實施酒測（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投警分局指出，今天凌晨5時許接獲民眾報案，指有一輛自小客車停在名間鄉員集路、南雅路口的紅綠燈停等線前，燈號連續變換多次仍未見離開，有阻礙交通之虞，名間分駐所警員謝志偉及賴信良立即前往查看。

2名員警抵達現場，發現該名男子在駕駛座上睡著了，且車輛仍在發動中，經謝志偉拍打車窗3分鐘左右後，男子才醒過來、睡眼迷矇地降下車窗，警方與他交談時，發現是33歲的余姓男子，且車內散發濃厚酒味，懷疑有酒後駕車之嫌。

儘管余男解釋並未飲酒，只是與朋友食用薑母鴨、約喝了7至8碗含有酒的熱湯，並在凌晨1時許獨自開車想要回家，但經酒測後，酒測值仍顯示超標（0.36MG/L），警方還是依法偵訊，並依公共危險罪嫌將余男移送南投地檢署偵辦。



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