暢遊縱谷好方便！公廁晉升特優級　鯉魚潭公廁變身五星飯店級

▲花東縱谷沿線公廁已於去年達成全面特優級之目標。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

公共廁所環境品質代表觀光旅遊服務基礎水準，也是遊客在旅行途中體驗與感受的重要一環，花東縱谷國家風景區管理處配合交通部觀光局推動公廁服務品質提升計畫，辦理硬體設施修繕更新、公廁美化布置、油漆粉刷及無障礙環境輔導改善等事項，已達成全面提升轄管公廁服務品質為特優級之目標。

▲▼鯉魚潭潭北景觀公廁外觀造型融入周遭景色，除男女廁外亦設有無障礙及親子廁所，功能齊全。

縱管處處長郭振陵表示，公廁除了硬體升級外，屬軟體面的清潔維護管理更形重要，管理處特別在11~12月間於北、中、南區辦理3場次清潔人員講習培訓輔導講座，邀請專家分享公廁清潔維護精進之道，並擴大邀集縱谷各遊憩據點觀光業者及周邊行政機構如公所、農會等公廁維管單位共同研討，交流公廁管理及品質控管經驗，期許各單位共同為遊客提供旅途中最方便友善的如廁環境。

▲實務教學，由經驗豐富的講師實際操作示範。

值得一提的是，位於縱谷北區的鯉魚潭潭北公廁是去年剛落成啟用的全新設施，屋頂採圓弧斜坡設計，去掉過多稜角提供遊客親近感，也更融入環境景觀之中，同時將屋頂及牆體加寬加高，兼顧通風及隱私需要，寬敞明亮的環境讓遊客有如五星級飯店般的享受。

▲卑南遊客中心舉辦會議，邀請花東兩縣身障團體代表及專家學者現地輔導，提升無障礙公廁設施友善度。

花蓮南區的羅山遊客中心，則貼心於無障礙公廁中設置電動滑門及照護床，提供身障朋友最友善的服務；縱管處亦在最南端屬台東縣內的卑南遊客中心召開「通用旅遊設計小組」會議，持續邀請身障協會代表及專家學者現地輔導，提升無障礙公廁設施友善度，全面精進花東縱谷國家風景區內整體公廁服務品質。