暴力熊貓！未穿制服怕檢舉　踹翻同事機車被控毀損又丟工作

記者鄧木卿／台中報導

一名Foodpanda的廖姓外送員，因為貪圖一時方便，沒有依公司規定穿戴印有公司標誌的安全帽或制服，被同時取餐的同家外送員拍照檢舉，他取餐離去後越想越生氣，竟然又騎回現場，並一腳踹翻對方的機車，逆向揚長而去，結果不但丟了工作，對方還到警局控告他毀損。

▲▼一名熊貓外送員未穿制服，怕檢舉竟然踢倒同事的機車。（圖／民眾提供）

熊貓外送員穿戴有「Foodpanda」字樣的安全帽或制服，以及後座裝食物的大箱，在大街小巷穿梭也順便幫公司打廣告，每一單收取公司5元廣告費，但前天晚間，1名廖姓外送員前往台中市中美街一家餐廳取餐時，因為貪圖方便未依公司規定穿戴安全帽和制服。

此時，另一名到同家店取餐的陳姓外送員發現，拿起手機拍下對方照片要向公司檢舉，廖不滿也拿起相機反拍對方，廖取餐後先行離去，但越想越氣又折返現場，一腳踹翻對方機車，然後逆向揚長而去，陳不滿機車被踢倒損壞，到警局控告對方毀損。

陳表示，外送員有領公司廣告費，就該幫公司打廣告，如果被發現沒有穿戴安全帽或制服，當天不管跑多少單，公司都不會給廣告費，如果2周被發現3次，那2周都沒有廣告費，對方才會情緒失控。

據了解，廖姓外送員不僅被控毀損，事後也已被公司革職。