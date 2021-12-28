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蟬聯五星！花蓮東大門夜市多項創新　再獲特優級環保夜市

▲花蓮縣政府觀光處代表領獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府觀光處代表領獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環境保護局配合環保署推廣符合環保餐具、垃圾回收、改善油煙、乾淨公廁等多項指標環保夜市政策，並致力落實「淨靜勁境靚」縣政願景，花蓮縣以規模最大的「東大門國際觀光夜市」榮獲今年全國環保夜市評鑑特優殊榮，再度蟬聯五星特優級環保夜市。

▲花蓮縣政府觀光處代表領獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府及東大門夜市代表領獎合照。

今年受到新冠肺炎疫情影響，夜市關閉近三個月時間，餐飲及觀光產業均大受影響，環保局仍在配合政府防疫政策下全力打造環保、創新具特色的夜市環境來帶動產業復甦。

東大門夜市全區設置油煙防制控制及油脂截留設施，且七成以上攤販內用使用環保餐具及提供自備環保餐具給予折價或加量福利，並設置資源回收細分類設施，今年更增設哺乳室、奉茶站及附設空調公共廁所，為逛夜市的民眾們帶來更多便利性。

▲花蓮縣政府觀光處代表領獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

榮獲特優級環保夜市縣市代表大合照。

在防疫部分於東大門夜市六個入口處設置熱像儀量測體溫及消毒門；每個攤位加裝透明隔板遮罩來防止飛沫噴濺，注重衛生也讓民眾能吃得安心。

除了夜市管委會及攤販共同營造乾淨衛生又環保的環境外，環保局也呼籲民眾一同攜手做環保，養成自備購物袋及環保餐具逛夜市的習慣，未來環保局將持續輔導，評選不只是比較優劣，更希望大家一同改善環境，讓花蓮更加美好。

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