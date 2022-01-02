柯文哲睡4小時趕升旗　陳佩琪不捨夫站40分：有進總統府權利

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲元旦到總統府參加升旗典禮，一改過去先入府合影，而是直接在現場站定位，一站就是40分鐘，期間碰上三軍儀隊演出，畫面呈現柯文哲獨自一人看表演，遭譏宛如「柯總統閱兵」。總統府事後澄清，基於防疫考量，由工作人員引導柯文哲先就位。對此，柯文哲的夫人陳佩琪表示，民選首都市長不需有特權，但享有和進入總統內其他眾多貴賓一樣的權利！

總統府發言人張惇涵1日表示，今年總統府元旦升旗典禮首次由5大醫事團體共同主辦，主辦單位加上領唱國歌的防疫英雄，在總統府內準備的人數，已超過80位人員，因此，基於防疫考量，總統府在與主辦單位研議後，比照其他重要貴賓的方式，由工作人員導引，安排柯文哲先至活動場地就位，「如有安排不周之處，請柯市長見諒，總統府也感謝柯市長今天的出席。」

對此，陳佩琪透露，柯文哲31日晚上跨完年回到家就快1點了，不知柯文哲那天白天忙什麼，晚餐沒吃，回家還吃了碗泡麵，然後跟她說很累了，沒法再處理事情， 要先去睡，因為隔天早上清晨5點40分一定要準時到總統府升旗，總統府升旗是台北市長每年的例行，她告訴柯文哲會提醒他，要他重要慶典不可遲到。

▲台北市長柯文哲元旦於總統府一人升旗。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

陳佩琪指出，隔天柯文哲早上5點起床梳洗，她還特意要柯文哲穿上較喜氣的咖啡西裝外套、內搭粉色襯衫，柯文哲也乖乖穿上了，這天不敢有任何差池，按隨扈指定的時間出門去了。

陳佩琪提到，柯文哲才剛做完例行年度體檢，現在防疫考量進醫院前都要先做PCR，陰性才准進入，總統府防疫要嚴格，理當如此，若須PCR陰性證明也通知市府備妥就好，民選首都市長不需有特權，但享有和進入總統內其他眾多貴賓一樣的權利！