19歲女大生慘遭分屍　變態藥劑師「砍頭丟進熱水煮」牙齒指甲拔光

▲哈薩克19歲女大生被一名藥劑師性侵殺害,並且慘遭分屍。(圖/翻攝自網路社交平台VK/Edilova Ayazhan)

記者張寧倢/編譯

哈薩克19歲的時裝設計系女大生伊蒂洛娃(Ayazhan Edilova)2021年3月遭一名變態藥劑師性侵殺害,死後遺體也被肢解。兇手砍下了她的頭部,將之放到熱水中沸煮,還拔掉了她所有牙齒與指甲,並將這些遺骸分別裝入塑膠袋中。據悉,這名藥劑師現被判處25年有期徒刑。

根據《紐約郵報》等外媒報導,警方從通聯紀錄中發現28歲的藥劑師托列貝克夫(Rakhmanberdi Torebekov)要求在裁縫店打工的19歲女大生伊蒂洛娃為他丈量尺寸,於是伊蒂洛娃在2021年3月19日前往哈薩克東南部城市阿拉木圖(Almaty)的一處公寓,監視器畫面也拍到了托列貝克夫帶著她走進電梯,但她就此失蹤。

不料,2天後警方破門而入時發現,伊蒂洛娃已經遭到托列貝克夫殺害分屍。報導指出,調查人員認為伊蒂洛娃是因為拒絕發生性關係而遭性侵謀殺。她的哥哥穆利克夫(Almat Mulikov)表示,兇手花了大約24小時將伊蒂洛娃的遺體肢解得殘破不堪,還拔掉所有牙齒和指甲並分別裝入多個塑膠袋中,「那個瘋子把她的頭砍下來煮了」、「如果他不是瘋子,那為什麼要這麼做?」

