19歲女大生慘遭分屍　變態藥劑師「砍頭丟進熱水煮」牙齒指甲拔光

▲哈薩克19歲女大生被一名藥劑師性侵殺害，並且慘遭分屍。（圖／翻攝自網路社交平台VK／Edilova Ayazhan）

記者張寧倢／編譯

哈薩克19歲的時裝設計系女大生伊蒂洛娃（Ayazhan Edilova）2021年3月遭一名變態藥劑師性侵殺害，死後遺體也被肢解。兇手砍下了她的頭部，將之放到熱水中沸煮，還拔掉了她所有牙齒與指甲，並將這些遺骸分別裝入塑膠袋中。據悉，這名藥劑師現被判處25年有期徒刑。

根據《紐約郵報》等外媒報導，警方從通聯紀錄中發現28歲的藥劑師托列貝克夫（Rakhmanberdi Torebekov）要求在裁縫店打工的19歲女大生伊蒂洛娃為他丈量尺寸，於是伊蒂洛娃在2021年3月19日前往哈薩克東南部城市阿拉木圖（Almaty）的一處公寓，監視器畫面也拍到了托列貝克夫帶著她走進電梯，但她就此失蹤。

Аяжан Еділованың адвокаты: Іс шамамен 1 жылдай қаралмақhttps://t.co/osgVWLhDOO pic.twitter.com/jZuoJGVFUQ — Adyrna Ulttyq portaly (@adyrna_kz) November 11, 2021

不料，2天後警方破門而入時發現，伊蒂洛娃已經遭到托列貝克夫殺害分屍。報導指出，調查人員認為伊蒂洛娃是因為拒絕發生性關係而遭性侵謀殺。她的哥哥穆利克夫（Almat Mulikov）表示，兇手花了大約24小時將伊蒂洛娃的遺體肢解得殘破不堪，還拔掉所有牙齒和指甲並分別裝入多個塑膠袋中，「那個瘋子把她的頭砍下來煮了」、「如果他不是瘋子，那為什麼要這麼做？」

據報導，托列貝克夫試圖在熱水中煮沸受害人的頭部，試圖使當局無法辨認死者身分，而他也已經在審訊中坦承，他打算將肢解的遺骸分散丟在城市的各處垃圾桶。報導補充，當警方衝進公寓時，托列貝克夫以利器割破自己的喉嚨，緊急就醫後已出院並予以拘留，法院近日於審判中宣布對他處以25 年有期徒刑。

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