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社會 社會焦點 保障人權

狠殺包養男！餵藥勒斃綁磚丟溪　蛇蠍女一家4人強盜殺人起訴

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埔鹽鄉在去年10月底發生一起驚駭水流屍命案，住在台北市的張男(51歲)將470萬元存入兒子帳戶內，卻遭到盜領，檢警「以錢追人」，調查後發現，林姓酒店妹(30歲)、父母及弟弟、及弟弟友人等5人涉有重嫌，也在其家中搜出300多萬元現金，4人全被收押；檢方偵查終結，以強盜殺人罪提起公訴。

▲林女一家4人殺害包養男。（圖／ETtoday資料照）

▲林女一家4人涉嫌殺害包養男。（圖／翻攝自林女臉書）

經檢察官調查後發現，被告林女與被害人張姓男子為男女朋友，交往期間林女因而獲悉被害人有數張金融帳戶，其內有大筆款項，同時並探知被害人提款卡之密碼。

▲林女一家4人殺害包養男。（圖／ETtoday資料照）

▲民眾在東螺溪發現張男屍體。（圖／ETtoday資料照）

林女因不滿被害人於交往期間時常與其發生爭執，同時覬覦張男名下金融帳戶內大筆款項，去年6月間已萌生殺害張男盜領存款的想法，於同年9月底雙方分手後，被告林女於10月上旬返回彰化縣福興鄉之住處，竟與林父、林母及弟弟等人共同謀議誘騙張男到彰化後再予殺人棄屍並盜領金融帳戶的款項。

林弟於10月14日向陳姓友人取得1顆安眠藥，林父、林女及林弟於10月15日、16日前往尋找並選定東螺溪為棄屍地點，同時預先將棄屍工具（黑色塑膠袋、空心磚及童軍繩等物）藏放於該處。

林女於16日12時許，以前往台中醫美諮詢及至彰化遊玩為由，誘騙張男一同至彰化位於福興鄉的住處，將事先取得的安眠藥磨成粉加入飲料給張男服用，等到張男意識不清後，再以勒斃的方式共同殺害，再將張男身上持有的5張提款卡內款項共計470萬元領出。

▲林女一家4人殺害包養男。（圖／ETtoday資料照）

▲林女一家4人殺害包養男。（圖／翻攝自林女臉書）

另為避免張男屍體遭人發現，於10月16日晚間，將張男屍體綁空心磚棄置在埔鹽鄉的東螺溪，隔（17）日，林女等4人擔心屍體浮上水面，再夥同友人陳男前往棄屍地點，林弟、陳男換潛水裝下東螺溪再以大石塊壓在張男屍體上，以此方式避免張男屍體浮出水面或遭溪水沖到岸邊遭人發現，10月29日民眾發現浮屍後報案而循線查獲。

全案經檢察官偵查終結，認林女、林父、林母及林弟等4人共同涉犯刑法第332條第1項之強盜殺人、同法第339條之2第1項之詐欺及同法第247條第1項之遺棄屍體等罪嫌；另外林弟友人陳男則涉犯刑法第30條、第271條第1項之幫助殺人及同法第247條第1項之遺棄屍體等罪嫌，予以提起公訴。

▲林女一家4人殺害包養男。（圖／ETtoday資料照）

▲林女一家4人涉嫌殺害包養男。（圖／ETtoday資料照）

檢察官認被告林女僅因與被害人有感情糾葛，竟覬覦被害人存款，即謀劃殺害被害人並奪取被害人財物，林父、林母及林弟等人均為至親家人，不思勸阻，反而與之共謀殺人棄屍，4人冷血殺害被害人後棄屍，再盜領被害人存款，犯罪計畫及分工縝密，顯見強盜殺人之決意甚堅等情，並導致張男家屬受有終身難癒的傷痛，惡性均屬重大，建請均從重量刑。

▲林女一家4人殺害包養男。（圖／ETtoday資料照）

▲警方在林女家中搜出300多萬元現金。（圖／ETtoday資料照）

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