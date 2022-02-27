撿屍女友人遇旅館客滿　色男扛回家硬上還怨：她全程死掉狀態

▲北市一名男子趁唱歌喝酒後，撿屍喝到爛醉的女友人性侵得逞。（示意圖／pixabay）

記者蔡怡萍／台北報導

台北市一名女子小琪（化名）與友人到信義區「Sing!GO KTV」唱歌喝酒，一行人歡唱到凌晨2點半，其中一名黃姓男子見小琪喝到泥醉，自告奮勇要送小琪回家，但卻是攔計程車直奔中正區某一旅館，發現旅館沒有空房後，仍不死心直接將人帶回自己內湖住處，趁無法反抗性侵得逞，黃男還向友人抱怨「她全程都是死掉狀態」，士林地院依乘機性交罪判黃男有期徒刑2年，緩刑5年。

小琪與多位友人於2021年4月16日晚上，到台北市信義區KTV唱歌喝酒，一路狂歡到隔日凌晨2點半，小琪已不勝酒力呈現意識不清、無法行走的狀態，這時黃姓男子提出可以護送小琪回家，找來林姓男友人一同搭計程車離開，但卻叫司機開到台北市中正區某旅館。

詢問旅館後卻得知客滿無法入住，林姓友人對黃表示去附近找其他旅館，要求在現場等候，但黃男卻等不及林男回來，直接將小琪扛回他內湖住處，且趁著小琪仍持續昏睡、完全無法抵抗，脫光她的衣服性侵得逞。

小琪早上11點在黃男床上醒來，驚覺2人全身赤裸，才發現自己被撿屍失身，事後打給友人表示「我直接失憶…已完全死能幹嘛」，到醫院驗傷並對黃男提告。

黃男坦承與小琪發生性行為，且警方查出黃男曾聯繫其他友人抱怨「跟她做時全程都是死掉狀態」，再比對其他友人證述，士林地院認為黃男犯趁機性交罪，但審酌黃男與小琪達成調解，並依約賠償完畢，犯後表示悔意、態度尚佳，又無前科，於是准予緩刑5年，期間交付保護管束。