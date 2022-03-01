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林森北海量酒店妹突斷片！她驗傷驚知遭迷姦　慘淪3P女主怒開吉

▲▼酒店，派對，喝酒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲酒店妹坐檯陪客斷片失憶，驗傷查出遭男客下藥迷姦。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市梁姓、林姓2名男子一起到酒店尋歡，涉下藥迷昏坐檯陪酒的一名酒店妹，梁男並性侵得逞，林男接手撫摸被害人全身揩油，事後女方自認酒量不差、驚覺不應該斷片失憶，驗傷確認自己遭迷姦，憤而報警提告，梁男2人到案一概否認，台北地院審理認定梁男是主謀，依加重強制性交罪判刑8年，林男搭便車摸來摸去，被依乘機猥褻罪判刑8月，可上訴。

本案發生於2019年12月間，梁男和林男一起到北市一家酒店，指名本案被害的酒店妹坐檯服務，女方陪2男暢飲到隔天清晨4時許，之後還送2男結帳離開，但她隨即昏睡大半天，當晚醒來頭暈腦漲、精神恍惚，女方自認酒量不差，全身無力也不像一般宿醉倦怠所致，而且完全想不起發生了什麼事。

女方直覺遭人下藥，趕緊到醫院驗傷，抽血果真發現體內還留有俗稱「強姦藥丸」的毒品FM2成分，且下體驗出男性DNA，女方憤而報案提告，梁男到案經比對確認DNA相符，他辯稱聽朋友介紹，專程指名本案女方坐檯，堅稱沒下藥迷姦，更沒有藉此免付「框」小姐出場費用的意圖，不知為何挨告。

法官審理認定梁男針對是否下藥等相關問題，測謊時出現明顯說謊反應，且女方並無就醫領取FM2藥物的相關紀錄，加上酒店內部監視畫面顯示雙方進出狀況，梁男應該是在事發當凌晨2時許到上午5時之間，下藥迷昏女方並性侵得逞。

林男到案否認參與性侵，辯稱僅撫摸被害人身體，而且事先獲得被害人同意，法官指林男供稱的時間順序，女方當時應已在藥效發作下呈現意識混亂狀況，沒有同意或拒絕的能力，據此依以藥劑加重強制性交罪，判梁男8年徒刑，林男依乘機猥褻罪被判刑8月，可上訴，女方另提附帶民事求償，移送民事庭審理。

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