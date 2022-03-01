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她醉倒騎樓遭帶進房！被毆還被性侵　全裸跳窗求救獲賠80萬

▲▼SM，性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床，嘿咻。（圖／翻攝pixabay網站）

▲女子遭撿屍性侵，不顧全裸，跳窗求救。此為示意圖。（圖／翻攝pixabay網站）

記者吳銘峯／台北報導

新北市王姓男子，去年4月清晨在蘆洲區「撿屍」一名醉女，帶上計程車到三重開房性侵得逞。過程中王男毆打女子，強逼肛交，女子不堪凌虐，不顧自己一絲不掛，全裸從旅館2樓跳窗，衝到店家內求救。王男遭判刑4年半定讞，女子求償，高院1日判王男須賠償80萬元。

遭判刑定讞的王男（50歲），四處打零工維生。去年4月19日清晨4點多，他在蘆洲區三民路某卡拉OK店騎樓下，發現一名醉倒在地的女子。王男心生歹念，假意叫醒女子，還叫了計程車假裝要送女子回家。但女子泥醉，王男就將女子帶到三重區某旅館內，開房性侵得逞。

過程中，王男毆打女子頭臉、身軀，還強逼女子肛交，女子哭求「不行，我沒有這樣過很痛。」但仍被王男硬來得逞。王男完事後，女子打算穿衣離去，但王男不放行，將女子全身扒光，強拖到浴室沖水，並以蓮蓬頭毆打女子頭臉，女子因傷口遭水沖洗，痛得哇哇大叫。最後女子不堪凌虐，趁著王男不注意時，不顧自己一絲不掛，打開房門衝出，在走廊上大聲呼叫，最後打開旅館二樓窗戶，縱身一跳，全裸衝進一旁的豆漿店求救。

一審法院將王男判刑6年4月、另依傷害罪判刑2月，二審改判4年6月。案經上訴最高法院，最高法院駁回上訴定讞。被害女子提出附帶民事訴訟求償。

賠償部分，高等法院審理時，王男說自己是「一時失慮」，僅願賠償5萬元；女方不同意。高院最後根據刑事有罪確定判決，並重新計算女子的損失，1日判決王男須賠償80萬元。

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