遭控迷姦診所女業務　知名魔術師一審無罪！逆轉原因曝光

▲一位診所女業務指控知名魔術師曹昌元在酒裡下藥性侵她，法官認為案情有許多疑點，判曹男無罪。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者黃哲民／台北報導

知名魔術師曹昌元被控3年前約會一位診所女業務，涉將自己服用的鎮靜劑以魔術技法摻入烈酒，迷昏對方性侵得逞，曹男堅稱和女方兩情相悅，女方批曹男害她覺得自己很髒很噁心、有輕生念頭，但台北地院審理發現，女方和曹男多次當眾親吻，開房後還清楚回覆他人訊息，且女方所指曹男犯案所用藥物，根本沒有口服型態，無從摻入酒裡，依證據不足為由判曹男無罪。

曹昌元是相當活躍的街頭藝人，常受邀上電視節目表演，也開班傳授魔術課程。本案他被控2019年2月16日深夜十時許，邀本案女業務到他在北市經營的「JOKER BISTRO＆BAR」酒吧碰面談合作細節，卻和女方用撲克牌玩抽牌比大小、輸的要喝烈酒的遊戲時，以本身魔術專業讓女方屢輸屢喝。

檢方指控曹男還涉以障眼法，將自己就醫取得的鎮靜劑摻入酒裡讓女方喝下肚，女方因不勝酒力加上藥力的雙重作用，陷入意識恍惚與失態，曹男趁機將女方帶到酒吧旁的旅館開房性侵得逞，事後被女方傳訊息質問發生什麼事，他回稱「就妳想的那樣」，檢方依加重強制性交罪嫌起訴曹男。

曹男到案喊冤，堅稱與女方碰面後覺得彼此來電，女方不但餵他喝酒、跟他接吻，並主動提供身分證件登記開房，更先替他服務再做愛，期間女方還能滑手機回覆別人詢問的醫療業務問題，此外，曹男強調自己領用的鎮靜藥物是「注射製劑」，沒有口服型態，他不可能用來摻入酒裡下藥。

法官勘驗當時酒吧內的監視畫面，確認2人碰面不到半小時就相偕外出，且逗留酒吧期間，2人多次當眾相擁親吻，最長一次將近2分鐘，女方並撫摸曹男頸背回應，在店外等計程車時，女方頭靠曹男右肩，把包包移到自己右肩，任由曹男輕摟她腰背。

此外，旅館內部監視畫面顯示，女方蹲在櫃臺前，從包包掏出身分證件給曹男登記開房，曹男刷卡支付房錢，此時女方雖有蹲著不動，由曹男折返牽起後，步履明顯晃動，要扶靠牆壁等情形，但法官認為無從證明女方已因酒力或藥力而意識不清。

法官並查明女方在酒吧或在旅館房內，都曾清楚回覆客戶詢問的醫療業務問題，包括該不該繼續穿著壓力衣、手術費用如何計算等，甚至本案一名心儀女方的男性朋友，傳訊息關切當時仍單身的女方行蹤，並趁機表白「還是很愛妳」等語，女方依舊明確回應「就算你愛我，我也沒辦法，對不起」。

更重要的是，法官函詢醫院確認曹男所用鎮靜藥物沒有口服製劑，且這種藥劑在體內會有3種代謝物，女方驗尿僅發現一種，女方提告雖堅稱只記得玩抽牌一直輸、喝了很多杯酒，之後就斷片，醒來發現自己全裸躺在床上，且就醫確實出現自覺骯髒、噁心等創傷反應，法官仍認定證據不足，判曹男無罪，可上訴。