全力促成大新竹合併升格 　林智堅宣布成立專案辦公室

▲林智堅在元旦升旗典禮上宣布，將成立「大新竹合併升格專案辦公室」，繼續推動大新竹。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市政府元旦升旗典禮今(1)日登場，各舞蹈團、劇團、管樂團連番演出，市長林智堅宣布將成立「大新竹合併升格專案辦公室」，繼續推動大新竹。新竹縣長楊文科也在元旦升旗中表示，將持續以「五支箭」目標，推動新竹縣各項發展。

林智堅回顧上任7年來，完成許多不可能的任務，像今年一定開通的公道三、醫學中心等級的兒童醫院、竹科X基地動工、兒童探索館今年即將啟用，還有總圖、大車站、棒球場也將在今年陸續啟動。

林智堅說，只有新竹市好，大新竹不會好，大新竹是共同生活圈，面臨許多共同的挑戰，像是喝好水、都市景觀規劃、交通的挑戰，這些都因縣市分治，無法獲得有效的解決。因此他倡議大新竹合併升格，也宣布將成立「大新竹合併升格專案辦公室」，結合民間社團及各界的力量持續推動。

▲楊文科說，他的施政重點縣政「五支箭」重磅齊飛，三年來新竹縣還債117多億元，同時各項社會福利以每年成長1億元幅度持續增加。

新竹縣政府同樣也在元旦早晨，於縣府前廣場舉辦升旗典禮。縣長楊文科說，他的施政重點縣政「五支箭」重磅齊飛，AI智慧園區廠商進駐、焚化爐開始動工、生命紀念園區預計2026年完工啟用、台知園區與竹科三期內政部審議中、「十大交通建設」三項計畫獲得中央補助，同時透過開源節流，這三年來新竹縣還債117多億元，同時各項社會福利以每年成長1億元幅度持續增加。

楊文科說，新竹縣是最年輕的縣市之一，家戶所得與消費支出都排全國第2，僅次於台北市，因此他也積極打造一個優質的育兒環境，並推動「老中青幼通通照顧」施政目標，未來他與縣府也會持續努力達成各項政策。

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