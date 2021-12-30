彰化爭取升格除人口還不夠達標？　王惠美：這項傲視全國

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣爭取升格，行政院發言人羅秉成（30）日表示，彰化縣已滿足人口的第一條件，但還有第二個條件，也就是要在政治、經濟、文化及都會區域發展上有特殊需要，對此縣長王惠美強調，彰化古蹟不輸給台南，全國有8成的風力都在彰化外海，彰化升格就可以與台中成為發展的雙引擎，彰化升格第七都當仁不讓。

▲彰化縣長王惠美受訪。（圖／記者唐詠絮攝）

王縣長指出，彰化縣目前要升格直轄市，既不用像縣市合併需修法，且別縣市還在紛紛擾擾之際，但彰化縣的立委、縣議員，不分黨籍通通都支持，且彰化縣有很多隱形冠軍，很多的上市櫃公司、高科技公司都進駐彰化投資設廠，蔡總統最關心綠能，目前全台灣的風力發電有80%在彰化，彰化升格對彰化的未來，不可同日而言，彰化一定會更好、更進步。

王惠美指出，北部有三個直轄市，南部有兩個，但現在中部只有台中，彰化升格能和台中成為雙子星城市，不至於讓人口都集中在台中，且彰化建縣快300年，當年台南升格是以文化古都勝出，但盤點彰化國定、縣定古蹟等，都不輸台南，從經濟層面上來看，彰化隱形冠軍也是最多，上市櫃公司也很龐大，都不容忽視。

尤其當前最關注的太陽能、風力發電等綠能，彰化的表現也都特別優秀，尤其台灣的風力發電，近80％都在彰濱外海，綠能公司總部也設在彰化，形成產業鏈，彰化已經非同過去了。

王惠美強調，畢竟「縣」與「直轄市」的差別很大，希望透過升格為市後能更寬廣，讓彰化縣發展更好，早在卓前縣長時就曾申請要升格為直轄市，但未獲中央認同，既然又再度點燃這個議題了，懇請中央讓彰化升格，彰化縣的立委、縣議員，不分黨籍通通都支持，彰化升格對彰化的未來，不可同日而言，彰化一定會更好、更進步。

