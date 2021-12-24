　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

友達銷售處長神鬼搬運「7年靈魂式鯨吞」！直逼AUO一整年淨利

▲▼友達光電L5D廠外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲友達光電廠驚爆一名蘇姓銷售處長非法交易，不法獲利金額高達24億。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署今年 1 月間接獲竹市調站陳報，知名面板大廠友達光電(AUO)經內部稽核發現，銷售部蘇姓處長有主導異常交易造成公司損失情事，因金額鉅大，不只直逼友達一年淨利，還攸關投資大眾權益，新竹地檢署對其中2名犯嫌提起公訴，並請求法官從重量刑。

調查小組發現，銷售部蘇姓處長，自 101 年 5 月間引進全○公司成為友達光電之代理商，進而與該公司蔡姓負責人共謀，先壓低友達售予全○面板價格，再由蘇男間介紹友達在大陸地區的客戶轉向全○洽購面板，藉此將價差利益留在全○公司。

蔡姓處長再透過各種洗錢管道（由蘇提供不知情親屬的人頭帳戶給蔡，假藉發放薪資名義給付不法所得，或直接以不法所得購置不動產，登記在蘇所提供的戶名下），將佣金回扣給付給蘇。

▲友達銷售處長神鬼搬運　7年靈魂式鯨吞！直逼AUO一整年淨利。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲蘇姓處長與宮男犯案手法。（圖／記者陳凱力翻攝）

自 107 年 5 月開始，友達銷售部宮姓經理也參與價差運作，以先成立薩摩亞境外公司（簡稱 NZ 公司），再要求蔡以略高於進價的價格將友達面板販售給 NZ 公司，宮再將取得的低價面板販售牟利。

檢方認為，蘇姓處長及宮姓經理以此手法牟取價差利益，同時造成友達鉅額價差損失。經蒐集後，於今年3月動員逾50名調查官前往3名主嫌住處及全○公司位於新竹、桃園、高雄等6處地點同步執行搜索、查扣相關帳冊。

經檢察官問訊後，認為蘇嫌犯嫌重大且有串供滅證之虞，經聲押獲准，宮嫌及蔡嫌則分別以200萬元交保。

檢察官持續行清查帳冊，確認3名主嫌本非法交易案中，造成友達光電價差損失高達新台幣24億餘元，已逼近友達光電109年稅後淨利33億餘元。其中蘇嫌不法所得高達9337萬餘元，宮嫌除收取10萬元回扣外，另又自NZ公司轉售友達面板獲取價差、不法所得約660萬元。

由於本非法交易案不法所得金額過鉅，專案小組為保全追徵犯罪所得，檢察官遂於5月及7月間依據刑事訴訟法第133條之1等相關規定，向法院聲請查扣蘇嫌控制的人頭帳戶（尚有現金約1,384萬元）及位於高雄之4戶房地產（實價登錄價格約2,795萬元），另蔡嫌自願提出1,000萬元之不法所得供查扣。

承辦檢察官於進行完上開繁瑣的犯罪所得查扣程序後，將3名主嫌分別以違反證券交易法、刑法背信及洗錢等罪嫌提起公訴。

承辦檢察官於起訴書特別敘明：被告蘇男及宮男身為我國面板大廠銷售部高階主管，握有面板銷售之訂價權限，且業已坐領高薪，卻不思為雇主爭取最佳利益，反而利用己身所掌握的市場價格資訊，設計各種價差交易等非常規交易模式，藉以牟取私利，不惟造成友達光電的鉅額損失，且已造成台灣廣大投資股民損失，又將不法利益輸至大陸地區，間接削弱我國經濟實力，所為實屬不該，該 2 人犯後猶飾詞狡辯，隱藏犯罪所得，顯毫無悔改之心，建請從重量刑。

►新竹7惡組「瓢蟲戰隊」黑吃黑　外籍應召女慘遭洗劫性侵

►婦產醫遭爆接生一半去抽菸　院方還原真相...同事：他待原鄉24年

►「台灣雞排之霸」慘了！隨地亂丟死雞　滿地腐屍臭爆新竹山谷

►男子騎載媽媽自撞追尾雙亡　監視器曝光超詭異：周邊都沒行車

►運動穿這件就贏了！

ET快訊
20多歲染疫女去過饒河夜市！　來台1個多月才確診
瑪莎3惡少「反告男大生動手」　宋媽媽怒：這種人可教化？
快訊／友達銷售處長神鬼搬運！　吞走公司24億元
2021台灣電視劇評分出爐！《華燈》僅第6　第1名是「這部」
快訊／立院三讀　父母可同時請領育嬰留職停薪津貼
快訊／確診者去過饒河夜市！　停業到明天下午
快訊／BTS成員確診！　返韓隔離中
科技大廠高管秘戀已婚女！　被分手拿性愛照逼復合　
瑪莎惡少詭辯「隨便亂打」　目擊者還原現場：倒地還猛踹頭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遭不當照顧！8月男嬰癱軟「終身失明」　惡保母下場出爐

違反「1人1戶」居家檢疫挨罰10萬　法官裁定不罰原因曝光

瑪莎3惡少遭起訴「反告被打男大生」　宋媽媽怒：這種人可教化？

友達銷售處長神鬼搬運「7年靈魂式鯨吞」！直逼AUO一整年淨利

撿到健保卡「冒名領5倍券」…還填手機預約！被通知到案下場曝

科技大廠高管秘戀已婚女！被分手苦求復合　竟拿性愛照學林秉樞

瑪莎惡少囂張詭辯「隨便亂打」　目擊者還原現場：倒地還猛踹頭

白髮阿伯推寵物車偷學童書包　辯以為沒人要」…還拿去送朋友

專賣夜店學生族！天道盟成員隱身新北　鐵工廠掩護製毒咖啡包

補教狼師果醬塗下體塞6歲女童口　買熱狗圓謊「剛剛遊戲吃的」

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

屁孩騎「改管機車」緊貼轎車後方　一路按喇叭逼車...網：在吸尾流？

女29歲檢查出肺癌七天術後紀錄　她呼籲：要做「低劑量電腦斷層」

黑人陳建州挨批「兄弟出事逃超快」　發聲點名彈頭！「大家都遍體鱗傷」

大隊接力剛接棒直接「領先一圈」　帥氣翻筋斗滾完秒衝刺還得第2名

完結篇？李靚蕾又發文「到此為止」　王力宏重生路上「會支持和協助他」

遭不當照顧！8月男嬰癱軟「終身失明」　惡保母下場出爐

違反「1人1戶」居家檢疫挨罰10萬　法官裁定不罰原因曝光

瑪莎3惡少遭起訴「反告被打男大生」　宋媽媽怒：這種人可教化？

友達銷售處長神鬼搬運「7年靈魂式鯨吞」！直逼AUO一整年淨利

撿到健保卡「冒名領5倍券」…還填手機預約！被通知到案下場曝

科技大廠高管秘戀已婚女！被分手苦求復合　竟拿性愛照學林秉樞

瑪莎惡少囂張詭辯「隨便亂打」　目擊者還原現場：倒地還猛踹頭

白髮阿伯推寵物車偷學童書包　辯以為沒人要」…還拿去送朋友

專賣夜店學生族！天道盟成員隱身新北　鐵工廠掩護製毒咖啡包

補教狼師果醬塗下體塞6歲女童口　買熱狗圓謊「剛剛遊戲吃的」

遭不當照顧！8月男嬰癱軟「終身失明」　惡保母下場出爐

富邦悍將找5洋將　後援型洋投搭配曾峻岳

聖誕禮物被偷GG了　小孩超失望「眼神死」！全家衰照曝光網瘋傳

猛男消防員「擼狗狂親」網友眼冒愛心　菜鳥帥哥：阿嬤幫我報名的

富邦積極爭取王勝偉　丘昌榮：中線即戰力球具

台東首座國際認證足球場　提供選手完善訓練場地

獨攀中央尖山桃園市股長尋獲　斷崖上發現已無生命徵象

陸全國人大、政協表決通過 ！　2022年「兩會」時間公布

20多歲染疫女去過饒河夜市！入境1個多月才確診

月付1萬5住娘家「女婿處境超慘」　豬隊友逼吞下！他怒逃回家

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

社會熱門新聞

愛女生前遭性侵！父為討公道動私刑打死他

瑪莎惡少把男大生打重傷！竟反告傷害：他也有動手

超商喊「搶劫」遭無視　他排隊3分鐘才搶到

女子獨睡自家騎樓下　慘遭陌生人路過性侵

快訊／小擦撞竟把男大生打重傷！瑪莎惡少2重罪起訴

見扯髮逼下跪影片　高嘉瑜悔遭林秉樞控制

快訊／找到了！桃園運動股長遺體20樓高斷崖尋獲

24歲女騎士摔倒　遭砂石車輾過亡

黃牌騎士台64超車擋道　突加速結果悲劇了

瑪莎男大生不敢出門　媽曝現況：後腦圓形禿

高三男與少女嘿咻害懷孕　雙方達共識獲緩刑

2爆乳妹摩鐵激戰3男　桌上「一根」慘了

追捕毒犯害26歲騎士撞成植物人　單親媽控警吞敗

快訊／高雄補習班大樓火警！警消灌救

更多熱門

相關新聞

友達太陽能廠接單滿到2023年　下一步瞄準汽車車頂的輕量太陽能模組！

友達太陽能廠接單滿到2023年　下一步瞄準汽車車頂的輕量太陽能模組！

面板大廠友達 (2409) 攜合作夥伴陽光伏特家參與台灣國際智慧能源週，友達副總林恬宇指出，公司瞄準零耗能建築展出全方位太陽能解決方案，目前全球都已將建築物之減碳效能，視為主要的趨勢，展望未來，他認為明年、後年的營運狀況應該都呈現樂觀向上，預計在太陽能電廠完成後，將繼續打造汽車車頂的輕量太陽能模組，搶進電動車相關商機。

友達攜子公司達擎以AI力拓可視化醫療商機　總座柯富仁：面板供需趨穩

友達攜子公司達擎以AI力拓可視化醫療商機　總座柯富仁：面板供需趨穩

友達旗下友達頤康推訂閱式照護平台　總座葉俊正：客戶3年內漲10倍

友達旗下友達頤康推訂閱式照護平台　總座葉俊正：客戶3年內漲10倍

友達光電、上銀科技領銜參展蘇州電博會 4展區聚焦數位智慧產業

友達光電、上銀科技領銜參展蘇州電博會 4展區聚焦數位智慧產業

台積拍板高雄日本設廠、亞洲航線進入旺季　財經HOT 5一次看

台積拍板高雄日本設廠、亞洲航線進入旺季　財經HOT 5一次看

關鍵字：

面板友達

讀者迴響

熱門新聞

快訊／汪小菲帶25歲妹回家！　大S親發聲

「藝人嫖客花名冊」瘋傳！狗仔揭：很大的未爆彈

愛女生前遭性侵！父為討公道動私刑打死他

李妍瑾凌晨1036字還原「彈頭強壓摸胸」現場

唐綺陽警告聖誕節2星象變化「負能量爆棚」：會壓垮生活

李妍瑾直播爆走「扯到周杰倫」曝溫泉事件叫囂彈頭

《女人我最大》女星宣布懷孕！

「神秘光球」37秒飛越西港被拍到

瑪莎惡少把男大生打重傷！竟反告傷害：他也有動手

彈頭秒回李妍瑾！認了指控「我當時妹太多」：深深地道歉

林俊傑遭曖昧點名氣炸　網友再曝「4私密截圖」

王力宏早洩自戀人格！為李靚蕾訂製生日蛋糕「主角全是自己」

被約泡湯不喜歡為何還去？李妍瑾說

「人妻女神」驚爆賣淫！狗仔4線索指出身分

李靚蕾舊衣穿4年「耳環戴16年」打臉拜金說

更多

最夯影音

更多
雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒
消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面