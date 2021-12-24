友達銷售處長神鬼搬運「7年靈魂式鯨吞」！直逼AUO一整年淨利

▲友達光電廠驚爆一名蘇姓銷售處長非法交易，不法獲利金額高達24億。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署今年 1 月間接獲竹市調站陳報，知名面板大廠友達光電(AUO)經內部稽核發現，銷售部蘇姓處長有主導異常交易造成公司損失情事，因金額鉅大，不只直逼友達一年淨利，還攸關投資大眾權益，新竹地檢署對其中2名犯嫌提起公訴，並請求法官從重量刑。

調查小組發現，銷售部蘇姓處長，自 101 年 5 月間引進全○公司成為友達光電之代理商，進而與該公司蔡姓負責人共謀，先壓低友達售予全○面板價格，再由蘇男間介紹友達在大陸地區的客戶轉向全○洽購面板，藉此將價差利益留在全○公司。

蔡姓處長再透過各種洗錢管道（由蘇提供不知情親屬的人頭帳戶給蔡，假藉發放薪資名義給付不法所得，或直接以不法所得購置不動產，登記在蘇所提供的戶名下），將佣金回扣給付給蘇。

▲蘇姓處長與宮男犯案手法。（圖／記者陳凱力翻攝）

自 107 年 5 月開始，友達銷售部宮姓經理也參與價差運作，以先成立薩摩亞境外公司（簡稱 NZ 公司），再要求蔡以略高於進價的價格將友達面板販售給 NZ 公司，宮再將取得的低價面板販售牟利。

檢方認為，蘇姓處長及宮姓經理以此手法牟取價差利益，同時造成友達鉅額價差損失。經蒐集後，於今年3月動員逾50名調查官前往3名主嫌住處及全○公司位於新竹、桃園、高雄等6處地點同步執行搜索、查扣相關帳冊。

經檢察官問訊後，認為蘇嫌犯嫌重大且有串供滅證之虞，經聲押獲准，宮嫌及蔡嫌則分別以200萬元交保。

檢察官持續行清查帳冊，確認3名主嫌本非法交易案中，造成友達光電價差損失高達新台幣24億餘元，已逼近友達光電109年稅後淨利33億餘元。其中蘇嫌不法所得高達9337萬餘元，宮嫌除收取10萬元回扣外，另又自NZ公司轉售友達面板獲取價差、不法所得約660萬元。

由於本非法交易案不法所得金額過鉅，專案小組為保全追徵犯罪所得，檢察官遂於5月及7月間依據刑事訴訟法第133條之1等相關規定，向法院聲請查扣蘇嫌控制的人頭帳戶（尚有現金約1,384萬元）及位於高雄之4戶房地產（實價登錄價格約2,795萬元），另蔡嫌自願提出1,000萬元之不法所得供查扣。

承辦檢察官於進行完上開繁瑣的犯罪所得查扣程序後，將3名主嫌分別以違反證券交易法、刑法背信及洗錢等罪嫌提起公訴。

承辦檢察官於起訴書特別敘明：被告蘇男及宮男身為我國面板大廠銷售部高階主管，握有面板銷售之訂價權限，且業已坐領高薪，卻不思為雇主爭取最佳利益，反而利用己身所掌握的市場價格資訊，設計各種價差交易等非常規交易模式，藉以牟取私利，不惟造成友達光電的鉅額損失，且已造成台灣廣大投資股民損失，又將不法利益輸至大陸地區，間接削弱我國經濟實力，所為實屬不該，該 2 人犯後猶飾詞狡辯，隱藏犯罪所得，顯毫無悔改之心，建請從重量刑。

►新竹7惡組「瓢蟲戰隊」黑吃黑 外籍應召女慘遭洗劫性侵

►婦產醫遭爆接生一半去抽菸 院方還原真相...同事：他待原鄉24年



►「台灣雞排之霸」慘了！隨地亂丟死雞 滿地腐屍臭爆新竹山谷



►男子騎載媽媽自撞追尾雙亡 監視器曝光超詭異：周邊都沒行車