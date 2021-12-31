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台南跨年演唱會high翻全場　黃偉哲歡迎過年到台南吃喝玩樂

▲2022台南耶誕跨年系列活動壓軸場「好YOUNG跨年演唱會」，31日晚上在永華市政中心西側廣場熱鬧開唱，現場湧入約2萬人次到場追星。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲歡迎全國各地好朋友過年到台南吃喝玩樂，未來將不定期公布歌手們的歡喜賀歲彩蛋，讓大家在新的一年永遠好Young、好心情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「台南好Young 2022耶誕跨年系列活動」最後一場，也是最精彩的台南好Young跨年演唱會，31日晚上7時在永華市政中心西側廣場正式開唱，黃偉哲市長特別邀請主持人吳建恆、徐凱希、金曲歌后艾怡良、新興街舞男團B.T.O.D.、閻奕格、Karencici、實力派唱將文慧如等重磅巨星為粉絲們貼心錄製虎年新春祝福。

▲2022台南耶誕跨年系列活動壓軸場「好YOUNG跨年演唱會」，31日晚上在永華市政中心西側廣場熱鬧開唱，現場湧入約2萬人次到場追星。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲歡迎全國各地好朋友過年到台南吃喝玩樂，未來將不定期公布歌手們的歡喜賀歲彩蛋，讓大家在新的一年永遠好Young、好心情。

黃偉哲表示，跨年假期歡迎各地朋友都能來台南玩，在台南消費登錄發票還有機會抽中房子，但是出門在外還是記得要注意保暖及做好防疫，才能快快樂樂的出門平平安安的回家。

▲2022台南耶誕跨年系列活動壓軸場「好YOUNG跨年演唱會」，31日晚上在永華市政中心西側廣場熱鬧開唱，現場湧入約2萬人次到場追星。（圖／記者林悅翻攝，下同）

跨年來台南除了參加好Young演唱會外，還可以到左鎮二寮看2022年台南的第一道曙光；又或是在這寒風刺骨的冬季到楠西梅嶺登山賞梅，嘗一口梅子雞湯暖身又暖心；更能到關子嶺享受世界少有的泥漿溫泉，這可是日本皇太子都為之瘋狂的頂級湯種；但最重要的是來台南，參加台南購物節就是狂，登錄發票抽房子，立馬成為台南人，還不趕快在台南買起來。

▲2022台南耶誕跨年系列活動壓軸場「好YOUNG跨年演唱會」，31日晚上在永華市政中心西側廣場熱鬧開唱，現場湧入約2萬人次到場追星。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年的演唱會系列，南市府與創世基金會合作發起「大額發票抽房子、小額發票做公益」慈善活動，鼓勵大家來看演唱會時，把不能參加台南購物節抽獎的100元以下小額或外縣市發票帶來捐贈，幫助弱勢朋友，「來台南參加演唱會的同時，還能抽獎做公益」，一舉三得，看演唱會開心，做公益更開心。

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